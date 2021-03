Klinikchef: Bei 1300 Corona-Patienten wieder harter Lockdown in Sachsen

Dresden/Leipzig

In Sachsen steigen die Inzidenzwerte wieder bedrohlich an. Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat bei 110. Zudem stehen acht Landkreise über der Marke von 100: Vogtland, Zwickau, Erzgebirgskreis, Chemnitz, Mittelsachsen, Bautzen und Meißen. Der Vogtlandkreis hatte mit 307,1 sogar den zweithöchsten Wert in ganz Deutschland. Diese Zahlen gab Sozialministerin Petra Köpping (SPD) bei der Kabinettspressekonferenz in Dresden bekannt. Mit Blick auf die steigenden Infektionen, die sich laut Köpping vor allem aus den Virus-Mutationen ergeben, warnen mittlerweile auch führende Intensivmediziner im Freistaat vor den Folgen. So brachte Professor Michael Albrecht, medizinischer Direktor des Dresdner Uniklinikums und Krankenhauskoordinator für den Freistaat im Bereich Dresden/Ostsachsen, einen dritten Lockdown ins Spiel.

Immer mehr junge Corona-Patienten

Nach Albrechts Aussagen erkranken in Sachsen immer mehr jungere Patienten an Corona und müssen stationär behandelt werden. „Der Altersdurchschnitt lag bislang bei 70 Jahren, jetzt ist er auf 60 und darunter gesunken“, sagte der Intensivmediziner, der als Experte an der Kabinettspressekonferenz teilnahm. Die Tendenz sei in diesen Tagen weiter abfallend, so Albrecht. Das betreffe auch schwere Krankheitsverläufe.

Prognose: Am 30. März 1080 Corona-Patienten

Laut einer Vorhersage-Methode, die Albrecht und sein Team bereits seit April 2020 für Sachsen durchführt, werden am 30. März und demnach kurz vor Osten 1080 Corona-Patienten in den Krankenhäusern liegen. Momentan sind es 1001 Patienten mit Covid-19-Sympotmen, einschließlich der intensivpflichtigen Patienten, die auf den Stationen behandelt werden. Die oberste Grenze, die auch in der sächsischen Corona-Schutzverordnung festgeschrieben ist, liegt bei 1300. Werde diese Zahl erreicht, so Albrecht, müsse wieder zwingend ein „absolutes Notsystem“ in Kraft treten. „Ab diesem Tag plädieren wir wieder für die Einführung eines harten Lockdowns“, machte der Professor klar. Das sei auch die Forderung seiner Kollegen und Kolleginnen in den Kliniken . Ein weicher Lockdown bringt nichts führt und die Krankenhäuser in Sachsen wie zuletzt im Dezember an ihre absoluten Grenzen.“ Dies müsse unter allen Umständen vermieden werden, so der Chefarzt.

Rufe nach sofortigem Lockdown

Der Dresdner Klinikchef verstärkt damit die Forderungen von Intensiv-Medizinern, die für eine sofortige Rückkehr in den Lockdown eintreten. „Von den Daten, die wir jetzt haben und sehen und mit dem Durchsetzen der britischen Mutante würden wir sehr stark dafür plädieren, jetzt sofort wieder in einen Lockdown zu gehen, um einfach eine starke dritte Welle zu verhindern“, sagte der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis. 5000 bis 6000 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation seien bald möglich, aktuell sind es rund 2800 in Deutschland.

Von André Böhmer