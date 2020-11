Leipzig

Auf der Corona-Intensivstation am Leipziger Universitätsklinikum (UKL) werden inzwischen fast drei Mal so viele Patienten versorgt wie im Frühjahr beim Ausbruch der Pandemie. Unter den Schwerstkranken sind auch viele jüngere Menschen. Etwa 30 Prozent der Intensivpatienten sterben, sagt Prof. Sebastian Stehr (46), Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie, zu der auch die Covid-19-Intensivstation gehört. Mit Blick auf die erneute Demonstration von Querdenkern am Sonnabend in Leipzig warnt der Mediziner vor einer Unterschätzung der Krankheit und mahnt die Einhaltung von Hygieneregeln an.

Wie sieht es aktuell aus auf Ihrer Corona-Intensivstation?

Wir haben derzeit 16 Patienten, das ist eine geballte Zunahme von schwer erkrankten Corona-Patienten im Vergleich zur ersten Welle der Pandemie. Da hatten wir in der Spitze sechs Patienten, darunter zwei aus Italien, auf unserer Corona-Intensivstation, ein Bereich, den wir abgetrennt haben. Die Patienten kommen nicht nur aus Leipzig, sondern auch aus dem Umland und dem südsächsischen Bereich, dem Vogtland, Zwickau und dem Erzgebirge. Gerade startet ein Team, um ins Erzgebirge zu fliegen und einen schwerstkranken Covid-19-Patienten abzuholen.

Die Kollegen im Erzgebirge schlagen also schon Alarm?

Ja, dort sind die Stationen noch deutlich voller als bei uns, und wir übernehmen dann die Patienten, die eine spezielle Therapie benötigen, die es in unserer Region nur am UKL gibt. Das nennt sich ECMO und ist eine künstliche Sauerstoffzugabe, vorstellbar wie eine Herz-Lungen-Maschine.

Immer mehr jüngere Patienten erkranken schwer

Wie viele der Patienten müssen derzeit künstlich beatmet werden?

Das sind 10 von den 16 Patienten. Noch reichen die Kapazitäten.

Wie ist Altersstruktur der Patienten, die jetzt so schwer erkranken? In der ersten Phase waren es ja vorwiegend ältere Menschen.

Bei uns steigen die Zahlen der Intensivpatienten seit Anfang Oktober an. Insgesamt haben wir bislang 46 Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation aufgenommen. Zunächst waren es vor allem über 80-Jährige. Bei einem Teil der Patienten wurde der Patientenwille, keine maximale Intensivtherapie zu bekommen natürlich respektiert und umgesetzt. Jetzt verschiebt sich das Alter deutlich in den jüngeren Bereich. Wir haben auch Patienten zwischen 30 und 40 Jahren, die es sehr schwer erwischt hat. Also die schweren Krankheitsverläufe nehmen zu, auch bei Patienten zwischen 30 und 60 Jahren.

Im Oktober waren es viele Patienten aus Pflegeheimen

Haben Sie viele Patienten aus Pflegeheimen?

Ja, das war Anfang vor allem Oktober so, als besonders viele Patienten aus Pflegeheimen kamen, auch aus dem Landkreis Leipzig. Wir sind da mit den anderen Kliniken gut vernetzt.

Ist die Klinik-Vernetzung auch eine Lehre aus der ersten Corona-Welle?

Genau, wir sind ganz eng verbunden mit den anderen Krankenhäusern in Leipzig und drumherum. Der Schulterschluss zwischen den Kliniken ist sehr gut, wir helfen uns gegenseitig, um die bestmögliche Versorgung der Patienten zu erreichen. In allen diesen Krankenhäusern aus dem ehemaligen Regierungsbezirk Leipzig ist die Zahl der Corona-Patienten auf Normalstationen von 10 Anfang Oktober auf jetzt 145 gestiegen. Allein bei uns im UKL liegen 24 Corona-Patienten auf der normalen Covid-19-Station.

Fast jeder dritte Intensiv-Patient stirbt

Wie viele Todesfälle hatten Sie im Herbst schon zu beklagen?

Etwa 30 Prozent unserer Intensivpatienten versterben. Von den Corona-Patienten am UKL sind bisher seit Oktober 16 Patienten verstorben. Das sind aber nicht alles Leipziger, da wir ja auch Patienten aus anderen Regionen aufnehmen. Die meisten waren über 80 Jahre alt. Alle hatten Begleiterkrankungen, wie einen überstandenen Schlaganfall oder schwere Diabetes. Der jüngste Patient, der im Herbst bei uns mit einer Covid-19-Infektion verstorben ist, war Anfang 60. Auch er hatte schwere Vorerkrankungen.

Aber Covid-19 soll doch angeblich jetzt milder verlaufen, oder?

Das kann ich so nicht bestätigen. Aber wir haben in der Behandlung dazugelernt, indem wir etwa die künstliche Beatmung möglichst lange hinauszögern.

Auf verschiedene Eskalationsstufen eingestellt

Sind Sie schon an der Kapazitätsgrenze angelangt?

Nein, wir haben aus den Erfahrungen vom Frühjahr gelernt, wie man Kapazitäten ausbauen kann. Da gibt es verschiedene Eskalationsstufen, um mehr Betten zur Verfügung zu stellen. Die würden dann für die Versorgung von Patienten mit anderen Krankheiten oder geplante Operationen fehlen. Wir wissen natürlich von anderen Ländern, dass Corona dazu führt, dass innerhalb kürzester Zeit fünf oder sechs intensivmedizinisch zu versorgende Patienten kommen können. Darauf wären wir eingestellt.

Wann ist der Zustand erreicht, an dem Ärzte Richter sein müssen, die über Leben und Tod entscheiden?

Das würden wir als allerletzte Karte ziehen bei einer maximalen Eskalation. Die Ärzteschaft hat dafür Empfehlungen erarbeitet. Ich hoffe, wir können das vermeiden. Notfalls, indem wir andere Operationen aufschieben. Das ist natürlich auch nicht einfach, denn andere Krankheiten, wie Krebs, müssen auch dringend behandelt werden, Unfälle passieren weiterhin, Kinder kommen zur Welt.

Wie ist Ihre Corona-Prognose?

Die Zahlen sind in den letzten Tagen deutlich angestiegen. Der Höhepunkt wird hier im Bereich Leipzig vermutlich in den nächsten zehn Tagen erreicht sein. Wenn die Maßnahmen greifen und die Bevölkerung sich an den Lockdown light hält, haben wir große Hoffnung, dass die Zahlen dann wieder sinken werden.

Jeden Tag steigt die Zahl der Patienten – das sind keine Fake News

Abermals wollen Querdenker in Leipzig gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstrieren. Was sagen Sie denen?

Wir haben hier schwerstkranke, auch junge, Patienten, die an Corona erkrankt sind. Das sind keine Fake News. Unser Personal arbeitet Tag und Nacht, damit die Patienten bestmöglich versorgt werden. Damit nehmen sie das Risiko in Kauf, sich zu infizieren. Wir sehen jeden Tag, wie die Anzahl der Patienten steigt und haben kein Verständnis für solche Proteste. Man sollte den Experten vertrauen. Ich glaube ja auch einem Elektroingenieur, dass es unklug ist, eine Starkstromleitung anzufassen. Nie käme ich auf die Idee zu behaupten, das wäre völlig ungefährlich. Dringend notwendig ist aus meiner Sicht, dass Masken getragen und Abstandsregeln eingehalten werden und dass sich die Leute so wenig wie möglich im privaten Bereich treffen.

Reicht Ihr Personal zum Betreuen der Covid-19-Patienten aus?

Wir haben auch Corona-positiv getestete Mitarbeiter. Aber noch können wir die Ausfälle kompensieren, durch große Einsatzbereitschaft der Ärzte und des Pflegepersonals. Das Team ist sehr motiviert und stellt sich dieser Herausforderung.

Corona greift auch immer mehr in andere Stationen ein, etwa, wenn infizierte Schwangere zur Entbindung kommen.

Ja, das sind Zufallsbefunde, mit denen wir hier umgehen können. Mutter und Kind werden nach der Entbindung, die unter strengsten Hygienemaßnahmen erfolgt, dann auf der Corona-Station versorgt, um die Ansteckungsgefahr zu vermeiden. Aber auch im Kreißsaal müssen wir auf den Schutz aller achten – natürlich können daher Covid-19-kranke Väter nicht bei der Entbindung dabei sein.

