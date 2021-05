Leipzig

Was macht die Pandemie mit der Pflege? Wird der Personalnotstand in diesem Bereich durch Corona langfristig verschärft? Was muss sich im Gesundheitssystem ändern? Iris Minde, Geschäftsführerin im Klinikum St. Georg und Vorsitzende der „Konferenz der kommunalen Krankenhäuser des Deutschen Städtetages“, im Interview.

Zur Person Iris Minde (59) führt seit 2012 die Geschäfte der St.-Georg-Unternehmensgruppe. Vorher war sie Geschäftsführerin am Herzzentrum, das damals noch unter Flagge des Rhön-Klinikums lief. Minde studierte Wirtschaftswissenschaften, promovierte 1991 und war später unter anderem Geschäftsbereichsleiterin am Uni-Klinikum Leipzig und Wirtschaftsdezernentin am Uni-Klinikum Halle. Seit November 2020 ist sie auch Vorsitzende der „Konferenz der kommunalen Krankenhäuser des Deutschen Städtetages“. In dieser Funktion vertritt sie die Interessen städtischer Kliniken – unter anderem gegenüber Politik, Gesetzgeber und Deutscher Krankenhausgesellschaft. In ihrer Amtszeit will sie die Bedeutung der Kliniken als systemrelevante Einrichtungen stärken.

„Gesundheit ist zu wichtig, um sie in private Hände zu legen“: St.-Georg-Geschäftsführerin Iris Minde. Quelle: André Kempner

Wie viele Pflegekräfte haben in der Pandemie im St. Georg bislang ihren Job aufgegeben?

Es gab keine Abgänge aufgrund von Corona. Unsere Krankenquote in der ersten Welle lag im deutschen Durchschnitt bei knapp fünf Prozent. Aber wir hatten mit erhöhten Ausfallzeiten durch Quarantäne, Schul- und Kitaschließungen sowie Wechselunterricht zu tun. Und – als erfreuliche Auswirkung der ersten und zweiten Welle – auch mit Mutterschutz und Elternzeiten. Bei alldem muss man festhalten: Wir haben zwar eine etablierte Klinik für Infektiologie, aber so eine Pandemie war ja auch für gestandene Fachkräfte neu. Natürlich hat die Pandemie vor allem das Pflegepersonal sehr belastet, und ich bin allen sehr dankbar, wie sie das gemeistert haben. In der ersten und zweiten Welle konnten wir das Team psychisch gut begleiten, aber gerade in der dritten Welle hatte das Personal mehr zu verarbeiten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen heilen – und das funktioniert bei Corona nur bedingt.

Erwarten Sie, dass langfristig Personal den Pflegejob aufgibt?

Die Situation war schon vor der Pandemie sehr anspruchsvoll. Nur blicken wir jetzt wie durch ein Brennglas auf die Branche. Die Generation, die jetzt in die Pflege stößt, ist auch eine andere. Die lebenslange Verbundenheit mit einem einzigen Arbeitgeber gibt es so nicht mehr. Es gibt einerseits eine stabile Belegschaft von langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und andererseits eine gewisse Fluktuation. Das bringt Spannungen mit sich.

Inwiefern?

Die Leiharbeit birgt Konfliktstoff. Durch Notsituationen und Langzeitkranke gibt es aber oft keine andere Möglichkeit, um die Versorgung aufrecht zu halten. Dass Leute von außen ins Team kommen, mehr Einkommen für die gleiche Tätigkeit bekommen und sich ihre Schichten aussuchen können, ist ein Problem.

Seit wann beschäftigen Sie Leiharbeiter – und wie viele?

Seit etwa vier Jahren – mit steigender Tendenz. Zurzeit sind circa 28 Personen, die nicht alle in Vollzeit im Intensivbereich eingesetzt werden, Leiharbeiter – bei knapp 1.000 Festangestellten in der Pflege. Ich wünsche mir von der Politik die Abschaffung dieses Systems. Ich hätte lieber Bestandsmitarbeiter, aber auf dem Markt gibt es nicht genügend Fachkräfte, bundesweit kämpfen alle um Leute.

Wie viele Leute könnten Sie aus dem Stand sofort für die Pflege einstellen?

25 bis 30.

Das könnten Sie finanziell leisten?

Ja. Im Unterschied zu anderen Berufsgruppen wird die Pflege vollständig refinanziert.

Was tun Sie, um Personal zu halten und zu bekommen?

Wir haben durch Umsetzungen immer versucht, dass wir Leute halten, die nicht mehr in der Pflege tätig sein wollen oder können. Wir haben jetzt bereits dreimal eine Corona-Prämie ausgezahlt, müssen aber natürlich grundsätzlich an der Entlohnung arbeiten. Dazu sind wir in Tarifverhandlungen mit Verdi. Neben der Vergütung geht es auch um den Teamcharakter und das Betriebsklima. Wir haben gerade für die Kolleginnen und Kollegen in der Corona-Betreuung Coaching-Systeme eingeführt und werden bald auch Team-Assistenten einsetzen.

Was muss die Politik grundsätzlich ändern?

Wir haben in Deutschland ein hervorragendes Gesundheitssystem. Es ist aber seit Jahren sehr krank. Die Gesundheitsversorgung gehört wie Bildung oder Wasserversorgung zur öffentlichen Daseinsvorsorge, das sollten Staat, Land und Kommune nicht wegschieben. Die Kliniken wurden aber in den letzten Jahren in einen erheblichen, teils ruinösen Wirtschaftswettbewerb gedrängt. Ich halte das für absolut unwürdig. Natürlich wollen wir wirtschaftlich sein und Ergebnisse schreiben, die Investitionen ermöglichen. Das Krankenhaus sollte aber nicht als profitorientiertes Geschäftsfeld betrachtet werden. Es braucht eine grundlegende Veränderung der Klinikfinanzierung, sonst stehen zahlreiche Häuser in den kommenden Jahren vor dem Aus.

Wie sollte eine neue Finanzierung aussehen?

Seit 2004 gibt es die Fallpauschalen: Jedes Haus in Deutschland bekommt einen Durchschnittspreis für eine Leistung. Ein kommunaler Maximalversorger hat aber ganz andere Kosten als ein privater Wettbewerber. Diese Kosten können Sie nicht über die Abrechnung einer Blinddarm-Operation hereinholen. Kliniken sind dann oft so getriggert, dass mehr Leistung produziert wird. Aber das ist ja falsch. Wir wollen ja nicht mehr operieren, sondern geeignet therapieren. Die Vorhaltekosten müssen abgebildet werden.

Abgesehen von Kostenstrukturen öffentlicher Träger: Werden auch durch die teilweise Privatisierung falsche Anreize gesetzt?

Ich bin 2012 von einem privaten Träger gekommen. Da gibt es teilweise sehr innovative Mitarbeiter, und viele private Kliniken machen sehr gute Arbeit. Aber ja: Ich könnte mir vorstellen, dass man so ein System abwählt. Weil Gesundheit zu wichtig ist, um sie in private Hände zu legen. Für mich wären große regionale, kommunale Gesundheitskonzerne über Stadtgrenzen hinaus ein Ansatz. Dann könnte man auch über Fachkräftemangel, Digitalisierung, Neubauten, Qualitätsoffensiven ganz anders sprechen. Man muss dazu über den eigenen Kirchturm blicken. Ich spreche jetzt nicht von Sachsen, aber in Nordrhein-Westfalen gibt es 500 Kliniken, da hat quasi jeder Kommunalpolitiker sein eigenes Häuschen.

Wie hat sich die Pandemie wirtschaftlich auf Ihr Haus ausgewirkt?

Wir haben vom Stadtrat einen Zuschuss bekommen, durch den wir wirtschaftlich ausgewogen dastehen. Dafür sind wir sehr dankbar.

Von Björn Meine