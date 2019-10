„Koalition der Vernunft“: Grüne stimmen in Leipzig für Kenia-Gespräche

Leipzig

Nun ist es also fix: Nachdem am Samstag die sächsischen Grünen auf ihrem Parteitag mit großer Mehrheit zugestimmt haben, ist der Weg für Koalitionsgespräche mit CDU und SPD geebnet. Überrascht hat das Ergebnis wohl niemanden – Landesvorstand und Landesparteirat hatten sich bereits am vergangenen Wochenende jeweils einstimmig für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Klar wurde während des knapp achtstündigen Diskurses im Leipziger Kubus aber auch: Einige Mitglieder erteilten ihr „Okay“ nur zähneknirschend. Hauptkritikpunkt: Das ausgearbeitete Sondierungspapier sei in vielen Punkten zu unkonkret, die Ideale der Grünen in den kommenden Verhandlungen somit angreifbar. Der Abstimmung war eine Schweigeminute für die Opfer des rechten Terroranschlags in Halle vorausgegangen.

Zwischen Motivation und Ernüchterung

„Wir müssen uns nichts vormachen – die CDU wird nicht plötzlich unser guter Freund, den wir von all unseren Positionen überzeugen können“, sagte Landtags-Fraktionschef Wolfram Günther. „Aber das erste Mal seit 30 Jahren muss sie uns zuhören.“ Er empfinde die Stimmung in seiner Partei als eine Mischung aus Zuversicht und Skepsis. Letztere speise sich aus den Erfahrungen, die die Parteimitglieder seit der Wende mit den steifen Positionen der CDU als Regierungspartei gemacht hätten. Jetzt aber befinde sich Sachsen in einem Wandlungsprozess, den die Grünen wesentlich mitbestimmen könnten. „Es ist aber auch klar, dass das kein Selbstläufer wird. Sondern ein hartes Stück Arbeit,“ so Günther.

Ebenfalls als hartes Stück Arbeit wurden die vorangehenden Gespräche mit den möglichen Koalitionspartnern bezeichnet. „Ich werde jetzt keine euphorische Rede über die Sondierungsrunden halten“, sagte etwa Landtagsabgeordneter Valentin Lippmann. Diese seien nämlich vor allem eines gewesen: anstrengend. Besonders mit seiner Forderung für eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte habe er bei der CDU, die für die Beamten weitere Befugnisse fordert, immer wieder auf Granit gebissen. „Ich hatte manchmal das Gefühl, wir verhandeln mit einer Schallplatte, die einen Sprung hat“, so der 28-Jährige. Ein Erfolg für die Grünen im Bereich Innere Sicherheit sei aber die im Sondierungspapier festgehaltene Öffnung der Polizeiausbildung „für stärkere Kooperationen mit Externen“.

Grüne sehen einer Vernunftsehe entgegen

Ein weiterer Streitpunkt für die mögliche Kenia-Koalition ist die Verhandlung über die zukünftige Energie- und Kohlepolitik in Sachsen. Während der Erhalt des Dorfes Pödelwitz ausführlich als Erfolg beklatscht wurde, fand etwa das Bekenntnis zu den Pariser Klimazielen wenig Beifall. „Dass sich die CDU zu ihren eigenen Klimazielen bekennt, ist ja wohl das mindeste. Das ist in etwa so progressiv wie ,Wir stehen zur Straßenverkehrsordnung’“, kritisierte etwa Nils Rübelmann vom Vorstand der europäischen grünen Jugend. Auch Paula Piechotta, Landtagskandidatin aus Leipzig, zeigte sich von den Ergebnissen der Vorgespräche enttäuscht. Gerade zu schwierigen Themen hätte man im Sondierungspapier zumindest einen Kompromiss skizzieren müssen. „Wir sind nicht die SPD, die sich bis zur Unkennlichkeit verbiegt, weil die CDU sich nicht bewegt“, sagte die 32-Jährige auf dem Parteitag. Jürgen Kasek, Umweltpolitischer Sprecher der Fraktion in Leipzig, äußerte sich ähnlich: „Ich sehe, dass in den Verhandlungen nicht mehr möglich war. Aber das, was drin steht, reicht mir eigentlich nicht, um in eine Koalition zu gehen“.

Andere Stimmen beschworen die Parteimitglieder dagegen zur Zustimmung. „ Kenia ist nicht meine liebste, aber die einzige Möglichkeit“, sagte etwa Mitglied Karl-Heinz Gerstenberg und plädierte für eine „Koalition der Vernunft“. „Machtpolitisch haben wir wenig Alternativen“, sagte auch Landtagsabgeordneter Thomas Löser. Immer wieder fielen in Redebeiträgen auch die Sätze: „Wann, wenn nicht jetzt? Wer, wenn nicht wir?“.

Wahlkampf 2019 wurde gelobt

Gelobt wurde – auch von den Kritikern – immer wieder der Einsatz des Sondierungsteams sowie aller Helfer im Wahlkampf 2019. „Da kann man ruhig mal klatschen“, sagte Landesvorsitzende Christin Melcher. „Wir waren in dieser Zuspitzung die einzige progressive Partei, die dazu gewonnen hat“. Grünen-Spitzenkandidatin Katja Meier warb vor der Abstimmung nochmals für die Verhandlungen: „Eine lange, starke Debatte liegt hinter uns. Ihr habt deutlich gemacht, was euch fehlt und was euch wichtig ist“, sagte sie. Das 13-seitige Sondierungspapier sei nicht perfekt, könne aber der Start eines Neubeginns in Sachsen sein. „Aber dazu brauchen wir die Unterstützung der Basis“, so Meier.

Die erhielt sie letztendlich auch. Mit nur sieben Gegenstimmen bei mehr als 100 Anwesenden wurde die Aufnahme der Koalitionsgespräche gegen 17 Uhr beschlossen und sorgte nach einem tagesfüllendem Diskurs unter den Parteimitgliedern vor allem für eins: Aufbruchstimmung.

Von Hanna Gerwig