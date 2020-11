Dresden

Die Zeit der Diplomatie ist vorbei: Die beiden sächsischen Vize-Ministerpräsidenten, Wolfram Günther (Grüne) und Martin Dulig ( SPD), haben am Dienstag erstmals offen über die größte Krise seit Bestehen der Kenia-Koalition gesprochen. Die CDU müsse ihre „Konflikt- und Kritikfähigkeit“ erhöhen, machte Dulig in Richtung des Bündnispartners unverhohlen klar und verlangte einen „Willen zu einer vernünftigen Fehlerkultur“. Es dürfe nicht sein, „dass es wie immer ist: In Sachsen macht man keine Fehler.“ Auch Günther teilte aus: „Die Parteivorsitzenden müssen darüber reden, wie man dieses Vertrauen wiederherstellen kann.“

Minister liegen über Kreuz

Anlass des inzwischen offenen Zerwürfnisses ist die Eskalation der Leipziger „ Querdenken“-Demonstration vom vergangenen Sonnabend. Dulig und Günther erklärten, dass bereits fünf Tage zuvor im Kabinett über die Versammlung diskutiert und etwaige Probleme angesprochen worden seien – was aber quasi folgenlos für den späteren Einsatz geblieben sei. Beide Vize-Ministerpräsidenten brachte in Rage, dass Innenminister Roland Wöller ( CDU) die Versammlung im Nachgang als überwiegend friedlich eingeschätzt hatte. „Diese Demonstration war nicht friedlich“, widersprach Günther dem Kabinettskollegen am Dienstag öffentlich. Dulig sprach von einer „intensiven Belastung für die Koalition“.

Anzeige

Zuvor hatte die Staatsregierung während ihrer wöchentlichen Sitzung intern über die Leipziger Demonstration gesprochen. Verschärfend kommt wahrscheinlich hinzu, dass Wöller bereits mit seinem Alleingang zur Lockerung des Abschiebestopps für großen Unmut bei den beiden Koalitionspartnern gesorgt hatte.

Grüne: Generalabrechnung und Rücktrittsforderung

Parallel zum Auftritt der beiden Vize-Regierungschefs machten sich die Parteiführungen gegenseitig Schuldzuweisungen. Die Grünen-Spitze holte zu einer Generalabrechnung aus: „Wir befinden uns mit unseren Koalitionspartnern in einer doppelten Vertrauenskrise“, sagte Parteichef Norman Volger und stellte die existenzielle Frage, „ob alle Partner in dieser Regierung gemeinsam daran arbeiten, unsere Demokratie zu stärken“. Ohne den Namen des unter Beschuss geratenen und mit Rücktrittsforderungen konfrontierten Innenministers zu nennen, wurde Volger sehr deutlich: „Es löst bei uns Kopfschütteln aus, wie erneut Fehler nicht anerkannt werden und der Eindruck entsteht, man wolle diese überdecken.“ Zu Wochenbeginn hatten auch zahlreiche Sozialdemokraten den Rücktritt von Wöller gefordert.

CDU : Grüne sollen Regierungsverantwortung nachkommen

Der Innenminister wollte am Dienstag diese Rücktrittsforderungen nicht kommentieren. Stattdessen konterte Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks: „Die Äußerungen der Grünen in den vergangenen Tagen tragen der herausfordernden gesellschaftlichen Lage, in der wir uns gemeinsam befinden, in keiner Weise Rechnung.“ Und Dierks ging noch weiter: „ Die Grünen sollten sich ihrer Verantwortung als regierungstragende Partei im und für den Freistaat bewusst werden.“ So dürfe es nicht sein, dass an Demonstrationen „je nach politischem Gusto“ unterschiedliche Maßstäbe angelegt würden, hielt der CDU-Generalsekretär dem Koalitionspartner entgegen.

SPD : Nicht allem zustimmen, was CDU sagt

Die Grünen bekamen umgehend Unterstützung von Dulig: „Es kann nicht sein, dass wir allem zustimmen, was die CDU sagt“, stellte der Vize-Regierungschef und SPD-Landesvorsitzende klar. Daran lässt sich erahnen, welcher Druck momentan in der Koalition herrscht. Seine Forderung lautet: Kein weiteres Schönreden des Leipziger Demo-Sonnabends und der Ereignisse im Nachgang. Finanzminister Hartmut Vorjohann ( CDU) erwiderte auf der Pressekonferenz, die am Dienstag eigentlich der Haushaltsvorstellung diente: „Die CDU-Seite schätzt die Situation ganz anders ein.“ Damit dürfte das letzte Kapitel in dem Koalitionsstreit noch längst nicht geschrieben sein.

Von Andreas Debski und André Böhmer