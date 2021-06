Dresden

Es sei „schon ein starkes Stück“, was der Ministerpräsident gegen die SPD abgeliefert hat, kontert Sachsens Chef-Sozialdemokrat und Zweiter Vize-Regierungschef Martin Dulig. Im LVZ-Interview spricht er nicht nur über „freche“ Attacke, sondern erklärt auch seinen überraschenden Rückzug als Parteivorsitzender.

Herr Dulig, Sie ziehen sich nach zwölf Jahren als SPD-Landesvorsitzender zurück – verlässt der Kapitän das sinkende Schiff?

Die SPD steht in stürmischen Zeiten, das ist wahr. Aber unsere Situation war in Sachsen nie leicht. Thomas Jurk war der Eisbrecher für die erste Regierungsbeteiligung der SPD. Dafür haben wir viel Anerkennung bekommen. Das wurde bei den Landtagswahlen aber nicht honoriert. Ich habe damals das Ruder übernommen. Wenn ich auf die zwölf Jahre zurückblicke, sehe ich viel Hoffnung und große Schritte nach vorn – aber auch einige Ernüchterungen.

„Ich verabschiede mich nicht aus der Politik“

Weshalb kommt der Rückzug ausgerechnet jetzt?

Die Partei braucht einen neuen Impuls. Doch ich verabschiede mich nicht aus der Politik: Ich bin weiterhin Sozialdemokrat – und bleibe auch als Minister und SPD-Ostbeauftragter an Bord und werde weiterhin mitgestalten. Wir verteilen nur die Verantwortung auf mehr Schultern.

Ist es nicht trotzdem eine Schwächung für den Bundestagswahlkampf, wenn Sie ein Chef auf Abruf sind?

Im Gegenteil. Wir trennen Inhalte und Personalentscheidungen und gehen nicht mit dem Signal der puren Selbstbeschäftigung in die Bundestagswahl. Die SPD hat mit Olaf Scholz den Kanzlerkandidaten mit der höchsten Kompetenz – das werden wir klarmachen. Die neue Spitze in der sächsischen SPD wird auf einem Parteitag im Herbst gewählt.

Zur Person Martin Dulig (47) wurde in Plauen geboren und stammt aus einem kirchlichen Elternhaus. Er wollte ursprünglich Architekt werden, lernte Baufacharbeiter mit Abitur und studierte Erziehungswissenschaften an der TU Dresden. Daneben arbeitete er bei der SPD als Jugendbildungsreferent und später als freiberuflicher Trainer in der Erwachsenenbildung. Er war Landesvorsitzender der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos (1999 bis 2004), ist seit 2004 Landtagsabgeordneter, seit 2009 SPD-Vorsitzender in Sachsen und seit 2014 Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef. Im Herbst wird sich der dienstälteste Parteichef Sachsens als SPD-Vorsitzender zurückziehen. Dulig ist schon als junger Mann Vater geworden, mit seiner Ehefrau Susann hat er sechs Kinder und ist auch schon Opa. Die Familie lebt in Moritzburg bei Dresden.

Dürfen oder können Sie Wünsche für Ihre Nachfolge äußern?

Ich habe jetzt ein Fenster geöffnet – daraus muss die Partei nun etwas machen. Deshalb werde ich mich nicht einmischen.

Viele in Ihrer Partei favorisieren eine neue Doppelspitze – auch Sie?

Ich gehe davon aus, dass es auch in Sachsen auf eine SPD-Doppelspitze hinauslaufen wird. Das hatten wir uns auch schon vor meiner Entscheidung überlegt, mit einer Statutenänderung auf dem nächsten Parteitag den Weg dafür frei zu machen. Es geht aber nicht allein nur darum, wer an der Spitze steht, sondern wie in der Partei mit Verantwortung umgegangen wird. Wir müssen Politik durch mehr Personen transportieren. Deshalb halte ich es für eine richtige Entwicklung, wenn auch in Sachsen mehr Leute Verantwortung übernehmen werden.

„Meine Angriffslust ist geweckt“

Ist der Rückzug auch eine Konsequenz aus Regierungsstreitigkeiten der letzten Wochen und Monaten? Die Stichworte lauten Haushalt, Breitbandausbau, dazu Datenspeicherung beim Verfassungsschutz und schließlich die jüngste Attacke des Ministerpräsidenten.

Ganz im Gegenteil: Meine Angriffslust ist geweckt. Wir müssen als SPD stärker in Konflikte gehen und dürfen der CDU nicht alles durchgehen lassen. Die Union trägt beispielsweise die Schuld daran, dass in Sachsen jahrelang die niedrigsten Löhne gezahlt wurden, weil das als Standortvorteil galt. Der heutige Ministerpräsident Kretschmer hat als Generalsekretär gegen den Mindestlohn von 8,50 Euro gewettert. Es ist einfach absurd zu sagen: Wenn man sich für ostdeutsche Interessen einsetzt, stärkt man die AfD.

Wieviel Baldrian war nötig, um das vom Ministerpräsidenten Gesagte zu verdauen?

Es ist schon ein starkes Stück, was Herr Kretschmer abgeliefert hat. Wir haben immer wieder auf die Probleme in Ostdeutschland hingewiesen. Unsere Petra Köpping war diejenige, die den Respekt vor den Lebensleistungen eingefordert hat. Da geht es um gleiche Löhne in Ost und West, um die Angleichung der Renten. Wir sind diejenigen, die Probleme benennen und Lösungen anbieten – während die CDU mit dem Finger auf uns zeigt und behauptet, weil sich die SPD der Sorgen annimmt, wären wir für das Erstarken einer rechtspopulistischen Partei verantwortlich. Das ist einfach nur frech. Die CDU sollte vielmehr selbst überlegen, welchen Anteil sie an dieser gesellschaftlichen Entwicklung hat.

„Man wirft Verantwortung nicht einfach so weg“

Welchen Sinn macht es für die SPD überhaupt noch, in dieser Atmosphäre am Kabinettstisch zu bleiben?

Man wirft Verantwortung nicht einfach so weg. Wir sind gewählt und haben einen Koalitionsvertrag, mit dem wir uns viel vorgenommen haben. Es geht vor allem um Sicherheit in Zeiten der Verunsicherung: Momentan verändert sich sehr viel, insbesondere in der Arbeitswelt – da braucht es einen Garanten in der Regierung, dass diese Veränderungen sozial gerecht verlaufen. Wenn die SPD diesen Gestaltungsanspruch aufgeben würde, würden wir zu einer politischen Sekte verkommen. Dann würde sich tatsächlich die Frage nach der Existenzberechtigung stellen.

Dennoch wollen Sie künftig die Konflikte offen austragen.

Wenn wir Konflikte eingehen, muss immer klar sein, worum es geht. Es muss um Inhalte gehen. Ein Beispiel: Wenn die CDU – wie es gerade erst passiert ist – verhindert, dass wir in Zukunftstechnologien und Digitalisierung investieren, dann müssen wir streiten. Das gilt auch für die falschen Prioritäten der CDU in der Haushaltspolitik. Dann geht es um die Sache. Dafür lohnt es sich zu streiten.

„Es werden zunehmend taktische Wahlentscheidungen getroffen“

Die SPD ist seit sieben Jahren in der Regierung, Sie sind seither stellvertretender Ministerpräsident. Wie schmerzhaft ist es, dass Ihre Partei dennoch – oder möglicherweise deswegen – nicht auf die Beine kommt?

Wir hatten stets eine hohe Anerkennung für unsere Regierungsarbeit, nicht nur in personalisierten Umfragen. Und auch jetzt gibt es nicht wenige, die froh sind, dass mit Petra Köpping eine Sozialdemokratin an der Spitze des Sozialministeriums steht – weil sie eben immer den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Nur, und das ist tatsächlich eine schmerzliche Erfahrung: Diese Anerkennung zahlt sich bislang nicht in Wählerstimmen aus.

Verkaufen Sie sich zu schlecht?

Sicherlich haben wir dort Nachholbedarf. Aber wir erleben in den vergangenen Jahren eine Polarisierung, zu der auch gehört, dass die jeweils regierenden Ministerpräsidenten davon profitieren. Das ist 2019 in Sachsen so gewesen, war in Thüringen, in Brandenburg und vor einer Woche auch in Sachsen-Anhalt so. Es werden zunehmend taktische Wahlentscheidungen getroffen, um die Rechtspopulisten nicht zur stärksten Partei werden zu lassen. Zur Wahrheit gehört leider auch: Mit unserer Performance vor allem auf der Bundesebene haben wir nicht unbedingt dazu beigetragen, das Vertrauen in die SPD zu stärken.

„Die Selbstbeschäftigung hat nur zum Vertrauensverlust geführt“

Was ist schiefgelaufen?

Das Entscheidende ist: Die SPD muss Vertrauen zurückgewinnen. Die Selbstbeschäftigung der vergangenen Jahre hat nur zum Vertrauensverlust geführt. Zur sächsischen Analyse zählt aber genauso: Wir haben zwar eine gute Regierungsarbeit abgeliefert – doch zu häufig ist die Partei dahinter verschwunden oder hat sich versteckt. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass die SPD in Sachsen zu sehr auf mich fixiert gewesen ist. Wenn man als Minister und Landesvorsitzender in Doppelfunktion agiert, kann es schnell passieren, dass die Partei zu wenig sichtbar wird.

Von Andreas Debski