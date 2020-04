Köpping: 80 Prozent halten sich dran

Dresden

Am Tag 1 der Maskenpflicht in Sachsen hält sich offenbar die übergroße Mehrheit der Bevölkerung an die neue Empfehlung. Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) sagte am Dienstag in Dresden, sie habe wahrgenommen, dass fast 80 Prozent der Bevölkerung eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen hätten. Dies sei eine wichtige Maßnahme, damit die Landesregierung möglicherweise weitere Lockerungen beschließen kann.

„Ein großes Vorbild für mich ist dabei die Stadt Jena“, sagte die Ministerin mit Blick auf Thüringen. Dort sei in den vergangenen zehn Tagen nach Einführung einer Maskenpflicht kein einziger neuer Infektionsfall aufgetreten. In Sachsen dagegen stieg die Zahl im Vergleich zum Vortag um 46 auf nunmehr 4323 Infizierte. Die Zahl der Toten wuchs um vier auf nunmehr 111. Weitere 63 Patienten befänden sich derzeit auf Intensivstationen.

Keine Bußgelder für Verstöße

Köpping kündigte an, dass bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Sachsen nicht mit Bußgeldern reagiert werden soll. Man setze vielmehr auf das Bewusstsein der Bürger. „Jetzt heißt es, solidarisch miteinander umgehen“, so die Ministerin. „Wenn ich eine Mund-Nasen-Bedeckung trage, schützte ich auch die Verkäuferin mir gegenüber.“ Sie stellte dabei klar, dass es im öffentlichen Raum lediglich eine Empfehlung zum Tragen der Masken gebe. Für Geschäfte und ÖPNV sei sie aber eine Auflage.

Allerdings werde es nicht möglich sein, dass alle Menschen diese Masken tragen, schränkte sie ein. Deshalb gebe es durchaus eine Öffnungsklausel. So sei es für Kinder unter sechs Jahren, aber auch für Menschen mit Behinderungen oder psychischen Einschränkungen nicht zumutbar, einen solchen Schutz anzulegen. Insofern gehe es nicht um ein „Polizeigesetz“, sondern um eine „klare Ansage“. Dass die Stadt Dresden für Kinder unter 6 Jahre eine Ausnahmeregelung getroffen habe, sei damit unnötig gewesen, unterstrich Köpping.

Versammlungen mit Ausnahmegenehmigung

Die Gesundheitsministerin ging auch auf die Zulassung einer Demo des fremdenfeindlichen Bündnisses Pegida in Dresden ein. Man habe zwar geregelt, dass es ein Versammlungsverbot gibt, aber mit Beantragung bei der jeweiligen Stadt oder dem Kreis seien Ausnahmegenehmigungen möglich. Die Stadt Dresden habe im konkreten Fall klare Auflagen erteilt. Das Grundrecht sei nur für eine bestimmte Zeit einschränkbar. Köpping: „Aber jetzt, wo wir die Maßnahmen ein Stück weit lockern, muss es auch wieder möglich sein, in Sachsen, Veranstaltungen durchzuführen.“

CDU stellt sich hinter Kretschmer-Vorschlag

Im Streit um eine eventuelle Öffnung der Gaststätten, sagte der Chef der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag, Christian Hartmann, am Montag in Dresden: Die Branche brauche „Licht am Ende des Corona-Tunnels“. Gleichzeitig stellte er sich hinter einen Vorschlag von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU): „Die CDU-Fraktion plädiert dafür, den Mehrwertsteuersatz im Gastgewerbe von 19 auf 7 Prozent zu senken um den Wirten und Hoteliers auch nach der Corona-Krise eine Perspektive zu geben.“

Dagegen forderte die AfD eine sofortige Öffnung der Gaststätten. Der tourismuspolitische Sprecher der Fraktion, Mario Kumpf, sagte: „Die weitere Schließung von Restaurants und Hotels kommt für viele Betriebe einem Todesurteil gleich.“ Wenn fast alle Geschäfte unter der Einhaltung von Hygienemaßnahmen wieder öffnen dürfen, sei es nicht zu verstehen, warum das für Restaurants nicht gelten soll.

Linke will Schutzschirm für Kommunen

Die sächsische Linke wiederum sprach sich für einen Rettungsschirm für Städte, Gemeinden und Landkreise aus. Der kommunalpolitische Sprecher Mirko Schultze benutzte einen provokanten Vergleich: die Pandemie drohe den Kommunen endgültig die Luft abzuschnüren. „Die kommunale Lunge ist am Versagen und muss dringend beatmet werden!“, so Schultze.

Von Roland Herold