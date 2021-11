Köpping: Kompletter Lockdown in Sachsen dringend notwendig

Dresden

Angesichts der rasant zunehmenden Corona-Infektion hat sich Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) für einen Komplett-Lockdown ausgesprochen. „Ich sehe im Moment keine andere Möglichkeit mehr“, sagte Köpping am Donnerstag in Dresden und bezeichnete den Lockdown als „dringend notwendig“.

Piwarz will Kitas und Schulen geöffnet halten

Unterstützung erhielt die Gesundheitsministerin von Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Eine aus seiner Sicht denkbare Option wäre ein Lockdown, bei dem Schulen und Kitas offenbleiben: Das könnte eine Kompromiss sein, erklärte Piwarz. Zugleich stellte er klar, dass für einen Komplett-Lockdown rechtliche Veränderungen auf Bundesebene notwendig seien. Dafür müsste das gerade veränderte Infektionsschutzgesetz erneut angefasst werden. Aktuell gelten in Sachsen weitgehende verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen.

Erste Patienten werden in andere Bundesländer verlegt

Sachsen hat am Donnerstag zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie die 7-Tage-Inzidenz von mehr als 1000 Infektionen erreicht. Am Donnerstag muss die Verlegung von Corona-Patienten, die bislang im Freistaat auf Intensivstationen betreut werden, in andere Bundesländer beginnen – die sächsischen Krankenhäuser sind überlastet.

Von Andreas Debski