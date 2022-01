Leipzig

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hat über weitere Details des Aufmarschs vor ihrem Wohnhaus gesprochen. In der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ am Mittwochabend schilderte sie die Situation. „Ich bin gerade nach Hause gekommen, Winter, dunkel“, berichtete sie über den Abend des 3. Dezembers 2021. „Ich war auch alleine zuhause.“ Dann habe sie den Anruf ihrer Nachbarn erhalten: „Da kommt eine Gruppe mit Fackeln.“ Köpping rief daraufhin die Polizei, die innerhalb von fünf Minuten vor Ort gewesen sei.

Einerseits sei sie enttäuscht gewesen, über die Verachtung gegenüber der Politik. Das wolle sie aber nicht allein stehen lassen. „Das, was ich danach erlebt habe, das ist das, was mich geprägt hat.“ Denn gleich am nächste Morgen hätten ihr Menschen „kleine Gesten der Anerkennung“ nach Hause gebracht, sie habe viel Post bekommen. „Das war überwältigend“, sagte Köpping im Gespräch mit Markus Lanz.

Staat muss „ganz klare Kante geben“

Dabei sorge sie sich weniger um sich selber – als Ministerin könne sie Schutzmaßnahmen ergreifen, so die SPD-Politikerin. Sorgen mache sie sich um die anderen Menschen, die sich in Sachsen demokratisch engagieren, auch Ärztinnen und Ärzte, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger. Deswegen müsse der Staat in solchen Situationen „ganz klare Kante geben“.

Anfang Dezember hatten sich etwa 30 Menschen vor Köppings Haus in einem Grimmaer Ortsteil versammelt und mit brennenden Fackeln laut rufend aufmarschiert. Unter den Teilnehmern waren im Nachhinein auch Rechtsextremisten festgestellt worden.

Lauterbach rechnet mit täglich mehr als 100.000 Fällen

Neben Köpping war am Mittwochabend unter anderem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bei „Markus Lanz“ zu Gast. Er rechne bis Mitte Februar mit mehreren Hunderttausend Corona-Neuinfektionen am Tag. Mit Blick auf realistische Szenarien sei davon auszugehen, „dass die Welle Mitte Februar ungefähr ihren Höhepunkt haben wird und dass wir dann mehrere Hunderttausend Fälle pro Tag erwarten müssen“, sagte Lauterbach. Es sei nicht gesagt, dass es zu den Szenarien komme, aber „die haben die größte Wahrscheinlichkeit“.

Dabei gebe es Länder, die solche Zahlen auch mit Blick auf die Intensivstationen verkraften könnten, in Deutschland sei die Lage jedoch eine andere. „Da wir in Deutschland eine hohe Zahl von Ungeimpften bei den Älteren haben, kann es bei uns ganz anders ausgehen als beispielsweise in Italien, Frankreich oder England“, sagte Lauterbach. In England liege etwa die Zahl der Ungeimpften in der Gruppe der über 50-Jährigen bei ein bis zwei Prozent. „Das sind Werte, an die wir nicht heran kommen“.

Von jhz/LVZ