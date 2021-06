Köpping und Gemkow kündigen spezielle Impfangebote für Sachsens Studenten an

Dresden/Leipzig

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) und Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) haben den Ruf der sächsischen Hochschulen nach einem geregelten Wintersemester 2021/2022 erhört und spezielle Impfangebote für Studierende angekündigt.

Der Betrieb an den sächsischen Hochschulen soll zum Semesterstart „möglichst vollumfänglich wiederaufgenommen werden“ können, schreibt die Landesregierung am Freitag. Dabei spiele die Impfung gegen das Coronavirus eine entscheidende Rolle. Für Studierende in Sachsen soll der Weg zur Impfung erleichtert werden. In Planung sind spezielle Angebote für diese Personengruppe in Impfzentren. Darüber hinaus ist auch der gezielte Einsatz mobiler Impf-Teams vor Ort an den Hochschulen möglich. Das Deutsche Rote Kreuz und die Hochschulen stehen dazu in der Abstimmung, heißt es aus Dresden.

Verantwortung für 30.000 Studenten in Leipzig

Wie Leipzigs Uni-Rektorin Beate Schücking im LVZ-Interview andeutete, seien Impfangebote für Studierende der einzige Weg. „Wir haben 30.000 Studierende, von denen die überwältigende Mehrheit vermutlich bisher nicht geimpft ist, weil sie zur gesündesten Bevölkerungsgruppe gehört. Für sie tragen wir die Verantwortung“, so Schücking.

Ministerin Köpping reagierte: „Wir verfolgen nach wie vor das Ziel, jede vorhandene Impfdosis schnellstmöglich zu verabreichen. Wir wissen um die schwierige Situation gerade auch der jungen Menschen, die zunächst aus Rücksichtnahme auf ältere Menschen viele Einschränkungen akzeptiert haben. Da sich die Situation bei der Impfstoffmenge entspannt, wollen wir nun verstärkt die Studierenden in den Fokus nehmen, um ihnen eine Perspektive für ein möglichst uneingeschränktes Wintersemester zu bieten.“ Wissenschaftsminister Gemkow ergänzte: „Nur wenn möglichst viele Studierende vollständig immunisiert sind, können auch unsere Hochschulen für verlässliche Rahmenbedingungen sorgen, die im kommenden Wintersemester eine weitgehende Rückkehr zur Normalität erlauben.

Der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz Prof. Klaus-Dieter Barbknecht begrüßte die Entscheidung: „Die Rektorinnen und Rektoren der sächsischen Hochschulen sind sich einig, dass Studieren, Lehren und Forschen mehr Präsenz erfordern. Eine Intensivierung von Kontakten muss jedoch verantwortungsvoll und mit Blick auf das Infektionsgeschehen gestaltet werden. Mit dem Impfangebot an den Hochschulstandorten wird die Möglichkeit der Durchführung von Präsenzveranstaltungen in hoher Anzahl realistischer werden sowie Praktika oder ein Studium im Ausland. Des Weiteren sind Impfmöglichkeiten für Studierende auch in Hinblick auf die finanziellen Herausforderungen, vor denen sich viele befinden, wichtig.“

Thüringen macht erste Impfaktion für Studenten

Im Freistaat Thüringen ist man schon einen Schritt weiter. Dort wird am ersten Juli-Wochenende ein Impfangebot speziell für Studierende angeboten. Damit wolle die Landesregierung gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) eine schnellstmögliche Rückkehr zur weitgehenden Normalität an den Hochschulen des Landes unterstützen. Die Terminvergabe für den 3. und 4. Juli werde am Donnerstag auf dem Impf-Portal des Landes freigeschaltet.

