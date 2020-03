Köpping und Pistorius diskutieren in Delitzsch über Anfeindungen, Rente und Demokratie

Delitzsch

„Etwas enttäuscht bin ich schon“, sagt Petra Köpping nach etwas mehr als 90 Minuten Dialog mit Nordsachsen im Markt 20. Die sächsische Gesundheitsministerin war auf Einladung der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung zusammen mit dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius am Montagabend ins Veranstaltungshaus in der Delitzscher Altstadt gekommen. „Es gab nicht eine Frage zu Corona“, hängt Köpping noch an und lacht.

Unter Genossen: Volles Veranstaltungshaus Markt 20 zur Diskussionsrunde mit Boris Pistorius (links), Heiko Wittig und Petra Köpping. Quelle: Wolfgang Sens

Demokratie- und Demokratiebildung

Dann muss die 62-Jährige los. Eine Telefonkonferenz mit ihrem Ministerium steht an. Zu welchem Thema – dazu kein Wort. Da ist es etwa 19.45 Uhr. In den knapp zwei Stunden zuvor geht es im voll besetzten Saal um das Ehrenamt, um Angriffe und Anfeindungen gegen Gemeinde- und Stadträte, gegen Bürgermeister, gegen engagierte Bürger. Es geht um Demokratie- und Demokratiebildung und darum, wie alles miteinander verwoben ist. Durch den Abend führt der SPD-Fraktionsvorsitzende im nordsächsischen Kreistag Heiko Wittig.

Petra Köpping (SPD) ist Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt in Sachsen. Quelle: Wolfgang Sens

Die zwei SPD-Minister, die am Abend zu Gast sind, wissen von was sie reden. Köpping war selbst Bürgermeisterin in Größpösna und später Landrätin im Leipziger Land. Pistorius war lange Ratsmitglied und Oberbürgermeister in Osnabrück. Im Vorjahr kandidierten sie gemeinsam für den SPD-Parteivorsitz. Das Bewerber-Duo landete im Mitgliedervotum allerdings nur auf Platz 5.

Gerechte Renten

Es soll keine Vorträge, sondern einen Dialog geben, sagt Wittig. Und so kommt es dann auch. Der erste Punkt des Abends war bereits eines der Themen während Köppings bisher letzten Besuch in Delitzsch. Noch als Sachsens Gleichstellungs- und Integrationsministerin hatte sie ihr Buch „Integriert doch erstmal uns!“ im Bürgerhaus vorgestellt. Bereits im Dezember 2018 war es um die Eisenbahner-Rente und einen Fonds gegangen, aus dem Betroffene, zu denen viele ehemalige Delitzscher RAW-Arbeiter gehören, Entschädigungszahlungen erhalten sollten. In den kommenden Wochen könnte sich eine Lösung für die bisher ungeklärten DDR-Betriebsrenten abzeichnen, erklärte Köpping.

Heiko Wittig ist Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag Nordsachsen Quelle: Wolfgang Sens

Wenn man sich anschaue, weswegen die Ost-Länder wählen, wie sie wählen, sei dies ein Punkt, erklärte sie. „Die Menschen fühlen sich als Bürger zweiter Klasse.“ Köpping hoffe, dass bald eine positive Entscheidung falle und die Leistung der insgesamt 17 verschiedenen Rentengruppen, dazu gehören auch Bergleute, anerkannt wird.

Klare Worte und verständliche Sprache

Fehler können auch in der Politik passieren, ergänzt Pistorius. Doch sie müssen zugegeben werden. Die Weimarer Republik sei seiner Ansicht beispielsweise nicht an der Stärke ihrer Gegner, sondern an der Schwäche ihrer Anhänger zerbrochen, sagt der 59-Jährige. „Wir müssen die Liebe zur Demokratie wecken“, erklärt Pistorius. Dazu gehöre, Entscheidungen zu erklären und Fehler einzuräumen. Dies müsse auch bei der Anerkennung der Betriebsrenten erfolgen.

Boris Pistorius (SPD) ist Minister für Inneres und Sport in Niedersachsen. Quelle: Wolfgang Sens

Auch auf das schon länger von der SPD geplante Demokratieförderungsgesetz kommen Köpping und Pistorius zu sprechen. Das Vorhaben soll private Initiativen und Vereine stärker finanziell absichern, die sich gegen Extremismus und Antisemitismus einsetzen. Das Gesetz soll noch in dieser Legislaturperiode eingebracht werden, erklärt Pistorius.

„Ich bin froh, dass die Veranstaltung nicht ausgefallen ist“, hatte Wittig in Anbetracht der weiter steigenden Zahl der Corona-Fälle zur Begrüßung gesagt. „Aber wir haben die zuständige Ministerin vor Ort, wir sind außer Gefahr.“

Von Mathias Schönknecht