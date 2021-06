Dresden

Angesichts fallender Corona-Neuinfektionen und sommerlicher Temperaturen hat die Diskussion um eine Aufhebung der Masken-Pflicht deutlich an Fahrt aufgenommen. Bei einer weiteren Lockerung könnte Sachsen nun offenbar den Kommunen mehr Mitspracherecht einräumen. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) verwies gegenüber der LVZ darauf, dass im Freistaat schon jetzt die Maskenpflicht im Freien nur dann gelte, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

„Maske weiterhin in Innenräumen“

„Selbstverständlich prüfen wir kontinuierlich, was noch angemessen ist“, sagte die Ministerin. Aus ihrer Sicht sei es absolut wichtig, dass man in Innenräumen, beim Einkaufen oder auch in Bus und Bahn nach wie vor Maske trage. Köpping: „Ansonsten würde ich das gerne den Kommunen überlassen, dass sie Bereiche mit Maskenpflicht festlegen können, die zum Beispiel stark frequentiert werden und der Abstand nicht eingehalten werden kann.“ Denn, wenn man nicht differenziere, könne es passieren, dass ein Gericht sage, dass die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben sei, so die Ministerin weiter.

Lesen Sie auch Hier gelten in Leipzig noch immer Corona-Einschränkungen

Ob aber eine solche Regelung bereits Bestandteil der nächsten Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung sein wird, die ab 1. Juli in Kraft treten soll, vermochte das Gesundheitsministerium am Montag noch nicht zu sagen. Die Beratungen liefen derzeit noch und es solle der Entscheidung des Kabinetts in der nächsten Woche nicht vorgegriffen werden, hieß es.

Lamprecht will Länder verpflichten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor den Zeitungen der Funke-Mediengruppe gesagt: „Bei den fallenden Inzidenzen sollten wir gestuft vorgehen: In einem ersten Schritt kann die Maskenpflicht draußen grundsätzlich entfallen.“ Als Empfehlung gelte eine einfache Regel: Im Zweifel mit Maske – besonders auf Reisen oder bei Treffen in Innenräumen.

Bundesjustizministerin Christine Lamprecht (SPD) spielte den Ball gleich an die Länder weiter. Diese sollten prüfen, ob und wo eine Maskenpflicht noch verhältnismäßig sei. Das Robert-Koch-Institut warnte hingegen beim Kurznachrichtendienst Twitter, dass der vergangene Sommer gezeigt habe, wie schnell Inzidenzen ansteigen könnten. Die neuen Virusvarianten könnten unbemerkt übertragen werden – ohne Symptome der Infizierten. Auch der Leipziger Virologe Professor Uwe G. Liebert mahnte, an einer Maskenpflicht in Innenräumen festzuhalten.

Unterschiedliches Echo

Während FDP-Vize Wolfgang Kubicki angesichts sinkender Infektionswerte keine juristischen Voraussetzungen mehr für eine Maskenpflicht sieht, sagte der sächsische FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst gegenüber LVZ: „Ich finde es richtig, die Maskenpflicht schrittweise aufzuheben, insbesondere dort, wo die potenzielle Infektionsgefahr niedrig oder nicht vorhanden ist.“ Das betreffe beispielsweise Schulen oder Open Air-Veranstaltungen. „Für eine komplette Abschaffung der Maskenpflicht, zum Beispiel in vollen Verkehrsmitteln, ist es noch etwas zu früh. Dafür sollte noch ein deutlich höherer Anteil der Bevölkerung geimpft sein“, so der Abgeordnete.

Auch Thüringen reagierte verhalten. Nach Auffassung von Justizminister Dirk Adams (Grüne) sei die Maskenpflicht ein verhältnismäßig geringer Eingriff in die Grundrechte.

Seit Montag Lockerungen an Schulen

In Sachsen, wo die Inzidenz mittlerweile unter 12 Neuinfektionen gerutscht ist, gilt seit Montag und dann bis zum 30. Juni eine neue Corona-Schutzverordnung. Sie sieht bei Inzidenzen unter 35 vor, dass im öffentlichen Raum unter freiem Himmel Mund-Nasen-Bedeckungen nur dann getragen werden müssen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. In Kitas und Schulen kann damit in fast allen Landkreisen die Maskenpflicht für Schüler und Schulpersonal im Schulgebäude wegfallen, da die regionale Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 35 liegt. Für den Erzgebirgskreis und Mittelsachsen wird diese Regelung voraussichtlich erst Mitte der Woche eintreten, wenn die Inzidenz dort weiter fällt.

Von Roland Herold