Leipzig

Ein Mediziner aus Leipzig-Connewitz bezeichnete Corona-Impfungen Anfang der Woche als „Körperverletzung“, nun sahen sich führende Ärztevertreter gezwungen, einzugreifen: In einer gemeinsamen Stellungnahme haben die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen und die Sächsische Landesärztekammer die Aussagen scharf verurteilt. Auch die Universität Leipzig hat am Freitag reagiert und die Kooperation mit dem Mediziner umgehend beendet.

„Alle öffentlich empfohlenen Schutzimpfungen, wie die Impfung gegen Corona, werden stets nur nach ärztlicher Aufklärung und individueller Einwilligung des Geimpften durchgeführt. Damit begehen impfende Ärzte keine Körperverletzung!“, erklärten Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der KV Sachsen und Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer.

Konsequenzen werden geprüft

Der Mediziner aus Connewitz hatte auf seiner Website erklärt, künftig keine Impfungen mehr durchführen zu wollen. Der Arzt informierte, dass viele seiner Patienten „als Grund für die Impfung den Druck der Gesellschaft“ benannt hätten. Das empfinde er als eine Einschränkung der freien Entscheidung. „Dies entspricht einer Körperverletzung, zu der ich nicht berechtigt und willens bin.“ Fragen der LVZ dazu ließ der Hausarzt bis Freitagabend unbeantwortet.

Seine Argumentation wiesen die Ärztevertreter nun entrüstet zurück. So gehörten Impfungen gegen das Coronavirus aktuell zu den Kernaufgaben der ärztlichen Tätigkeit. „Generell zu unterstellen, Patientinnen und Patienten wären auf Grund der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion nicht mehr in der Lage, selbst eine freie Impfentscheidung zu treffen, und sie nur deshalb nicht mehr zu impfen, geht daher auch nicht mit der Berufsordnung konform“, betonten Heckemann und Bodendieck. Ein Sprecher der Landesärztekammer betonte am Nachmittag gegenüber der LVZ, dass berufsrechtliche Konsequenzen geprüft würden.

Besonders pikant: Bei dem Mediziner handelt es sich um eine akademische Lehrpraxis der Universität Leipzig. Am Nachmittag erklärte die Uni, die Zusammenarbeit zu beenden. „Fortan darf sich die Praxis nicht mehr als Lehrpraxis der Universität Leipzig ausweisen“, hieß es. Die Medizinische Fakultät kooperiert den Angaben nach sachsenweit mit 180 ausgewählten Hausarztpraxen, um Studierende praxisnah ausbilden zu können.

Von Florian Reinke