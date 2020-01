Kohle-Einigung: Kretschmer zufrieden – Kritik von Umweltschützern

Dresden

Bund und Länder haben sich Donnerstag beim Kohleausstieg auf einen Stilllegungsplan für Kraftwerke und Tagebaue in den betroffenen Regionen geeinigt. Als erstes werde noch 2020 ein Kraftwerksteil im Rheinischen Revier geschlossen, in Sachsen sollen 2029 in Boxberg die ersten Blöcke vom Netz gehen. Beim Kraftwerk in Lippendorf südlich von Leipzig wurde das Ausstiegsdatum auf Ende 2035 festgelegt. Die beiden restlichen Blöcke in Boxberg folgen dann Ende 2038.

In den Reihen von Umweltverbänden und Grünen rief der ausgehandelte Fahrplan zum Teil scharfe Kritik hervor. Die Grünen setzen nun vor allem darauf, dass zwischen 2026 und 2029 noch einmal geprüft werden soll, ob Abschaltungen nicht doch schon eher durchzuführen sind. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) reagierte zufrieden mit dem Erreichten und sieht Chancen für die Region.

Kretschmer hofft auf Gründerzeit

„Wir können mit diesem Ergebnis gut leben“, so der Regierungschef am Donnerstag. Die Betreiber der Kraftwerke erhielten Entschädigungen in Milliardenhöhe für das vorzeitige Abschalten ihrer Anlagen. Zugleich sieht Kretschmer sogar Chancen für eine neue Gründerzeit im Freistaat. Allerdings könne der Staat das nicht allein organisieren. „Wir brauchen jetzt viele kluge Köpfe, die sich engagieren.“ Die Voraussetzungen seien geschaffen. Man wolle einen Wettbewerb um die besten Ideen: „Man darf nicht klein denken bei diesem Prozess, wir müssen groß denken. Wir haben jetzt die Chance, Dinge zu tun, die bisher nicht möglich sind.“

Kretschmer hält es für richtig, dass zunächst Kohlekraftwerke im rheinischen Revier stillgelegt werden. Ostdeutschland habe seit der Wende etwa 80 Prozent der deutschen CO2-Einsparungen erbracht und zudem die größeren Herausforderungen, Firmen anzusiedeln. Die Bundesregierung habe zugesagt, in der EU für einen eigenen Beihilferahmen im Dienste der Kohleregionen zu werben und damit Unternehmen stärker zu unterstützen, die dort investieren wollen: „Damit haben wir einen echten Standortvorteil.“ Man habe die Gelegenheit, Strukturentwicklung zu betreiben.

Grüne: Vorziehen der Stilllegung prüfen

Für Sachsens Grüne geht die Einigung von Bund und Ländern dagegen nicht weit genug. „Darum ist es wichtig, dass zu der Einigung gehört, das Vorziehen der Stilllegungen um jeweils drei Jahre für die nach dem Jahr 2030 vom Netz gehenden Kraftwerke zu prüfen. Damit könnte, wie schon im Bericht der Kohlekommission vereinbart, das Abschlussdatum 2035 erreicht werden“, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert.

Für ihre Partei sei allerdings auch wichtig, dass die Einigung zu mehr Klarheit beim Braunkohleausstieg führe. „Für uns in Sachsen ist es gut, dass endlich die Zahlen auf dem Tisch liegen und weitere Forschungs- und Bahn-Infrastruktur-Vorhaben verbindlich zugesagt wurden. Somit werden Milliarden-Investitionen dem Osten zu Gute kommen. Dafür ist auch die Kofinanzierung der Bundesmittel im sächsischen Koalitionsvertrag vereinbart", so Schubert weiter.

BUND : Kohle wird volkswirtschaftlich überschätzt

Laut einer Stellungnahme des Umweltschutzbunds ( BUND) Sachsen hat der ausgehandelte Kompromiss gar wenig mit einem echten Kohleausstieg zu tun. Zudem lasse die Politik die Betroffenen dabei auch im Unklaren: Obwohl die Braunkohle unter Mühlrose, Pödelwitz und Obertitz sogar beim „unambitionierten Ausstiegsziel“ nicht mehr gebraucht würden, gebe es immer noch Erweiterungsplanungen in den Tagebauen.

Zudem empfinden die Umweltschützer die Subventionen in Höhe von 40 Milliarden Euro für die Kohleregionen als „Scheingefecht“, da es ohnehin nur eine vergleichsweise kleine Zahl an Betroffenen in der Branche gebe und viele der Beschäftigen in den kommenden Jahren ohnehin in Rente gingen. „Die Kohle wird in ihrer volkswirtschaftlichen Relevanz weit überschätzt. Gleichzeitig werden die viel größeren Arbeitsplatzverluste in der Wind- und Solarbranche in letzter Zeit ignoriert. Und die drastischen volkswirtschaftlichen Schäden durch die fossilen Brennstoffe, etwa im Gesundheitssektor, werden ebenfalls ignoriert – und die Klimawandelfolgeschäden erst recht“, so der BUND-Vorsitzende Felix Ekardt.

Ende Gelände: Sofortige Abkehr vom Kohlestrom

Das Bündnis „Ende Gelände“ freute sich Donnerstag zunächst, dass der vom Abbau bedrohte Hambacher Forst nun nicht gerodet wird. „Den Erhalt des Hambacher Forstes sehen wir als einen Erfolg der Klimagerechtigkeitsbewegung. Hier sehen wir, was wir bewirken können, wenn wir uns organisieren, protestieren und zivilen Ungehorsam leisten“, so Bündnissprecher Johnny Parks.

Die am Donnerstag ausgehandelten Maßnahmen seien allerdings völlig unzureichend. „Dass Garzweiler wie geplant weiter betrieben werden soll und weitere Dörfer abgebaggert werden, steht im krassen Gegensatz zur Realität der Klimakrise. Es darf nicht bei Symbolpolitik bleiben. Wir brauchen eine sofortige Abkehr vom Kohlestrom. Hinzu kommen Entschädigungszahlungen, die den Konzernen den Kohleausstieg vergolden. Dieses Geld sollte in einen sozial gerechten Strukturwandel und erneuerbare Infrastruktur fließen“, so Parks weiter.

Von Matthias Puppe / dpa