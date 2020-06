Landkreis Leipzig

Derzeit hängen zwei wichtige Gesetze zum Kohleausstieg noch im Bundestag fest - das Kohleausstiegs- sowie das Strukturstärkungsgesetz. Dass die Hilfen zielgerichtet auch in den beiden sächsischen Kohlerevieren ankommen, dafür soll auch die Sächsische Agentur für Strukturentwicklung GmbH ( SAS) Sorge tragen. „Diese wird eine ihrer Außenstellen auch in Borna errichten“, erklärte Henry Graichen ( CDU), Landrat des Landkreises Leipzig. Die landeseigenen Strukturentwicklungsgesellschaft hat bereits ihre Arbeit aufgenommen.

Freistaat schafft mit SAS-Gründung wichtige Grundlage

Wie Thomas Schmidt ( CDU), sächsischer Minister für Regionalentwicklung, erklärte, habe der Freistaat mit der Gründung der SAS eine wichtige Grundlage geschaffen, um schnell handlungsfähig zu sein. Als Geschäftsführer wurde Jörg Mühlberg bestellt. Die SAS solle Bürgern, Unternehmen, Kommunen, den sächsischen Ministerien sowie weiteren Behörden als kompetenter Ansprechpartner in Fragen der Strukturentwicklung in den beiden sächsischen Kohleregionen zur Verfügung stehen.

Schmidt erklärte: „Wir setzen uns dafür ein, dass die Gesetzgebungsverfahren zum Kohleausstieg und zur Strukturstärkung in Mitteldeutschland und der Lausitz auf Bundesebene noch vor der Sommerpause abgeschlossen werden. Der Freistaat macht seine Hausaufgaben und wird organisatorisch und personell gut aufgestellt sein, um das Strukturstärkungsgesetz umzusetzen, das insgesamt 40 Milliarden Euro Bundesmittel für die Strukturentwicklung vorsieht.“

In 20 Jahren sollen 10 Milliarden Euro eingesetzt werden

Sachsen wolle den auf den Freistaat entfallenden Teil der Bundesmittel, also rund zehn Milliarden Euro, von denen etwa 3,4 Milliarden als Finanzhilfen des Bundes für Investitionen des Freistaates und seiner Kommunen bestimmt sind, in den nächsten knapp 20 Jahren sinnvoll und wirksam einsetzen. Der Minister zeigte sich sicher, dass Jörg Mühlberg als Geschäftsführer der SAS dazu einen entscheidenden Beitrag leisten wird: „Herr Mühlberg hat bereits seit vielen Jahren als Abteilungsleiter in der Sächsischen Aufbaubank und zuletzt im Staatsministerium für Regionalentwicklung für den Bereich des Städte- und Wohnungsbaus in verantwortlicher Funktion unter Beweis gestellt, dass er praktikable und wirksame Lösungen für die vielfältigen Probleme des Strukturwandels findet. Seine Erfahrung und seine Kontakte in die Regionen, zu Kommunen, Wirtschaft und Wissenschaft sowie in die Bundesebene hinein werden dem Strukturwandel in der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier wichtige Impulse verleihen und ihm die richtige Richtung geben.“

Hauptsitz ist Weißwasser – Borna wird Außenstelle

Die SAS werde im Auftrag des Freistaates eng mit weiteren Akteuren der Strukturentwicklung zusammenarbeiten. Hierzu zählen neben der Sächsischen Aufbaubank (SAB) und der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) insbesondere die regionalen Strukturentwicklungsgesellschaften. Für das Mitteldeutsche Revier ist das die Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH - MMM).

Hauptsitz der neu gegründeten Strukturentwicklungsgesellschaft ist Weißwasser. Die Außenstelle in Borna soll in naher Zukunft im Landratsamt ihre Tätigkeit aufnehmen, wie Landrat Graichen ankündigte. Weitere Außenstellen sind in Dresden und Leipzig geplant.

Bundestag muss seinen Segen geben

Gegenstand der nicht gewinnorientiert arbeitenden Gesellschaft ist die Strukturentwicklung in den beiden sächsischen Braunkohle-Regionen ( Landkreise Bautzen, Görlitz, Leipzig und Nordsachsen sowie die Stadt Leipzig). Kreischef Graichen hält es für wichtig, bei der Auswahl der Vorhaben des Freistaates und seiner Kommunen, mit denen der Strukturwandel gelingen soll, die örtlichen Akteure einzubinden. „Dass es mit der Repräsentanz in Borna für den Landkreis Leipzig kurze Weg gibt, ist auch wichtig, da die Gesellschaft als Förderlotse und Programmberater verschiedensten Ideengebern zur Seite stehen soll.“

Wann die Gesellschaft ins operative Geschäft einsteigt, hängt vom Bundestag ab. Sachsen drängt wie andere Kohleländer auch auf eine Verabschiedung beider Gesetze noch vor der Sommerpause. Die vorerst letzte Sitzung ist am 3. Juli geplant.

Von Simone Prenzel