Kohleausstieg: Kretschmer sieht „Chance für neue Gründerzeit“ in Sachsen

Dresden

Der in Berlin beschlossene Ausstieg aus der Kohleverstromung und das damit einhergehende Strukturstärkungsgesetz sorgte in Sachsen für kontroverse Reaktionen. Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) sieht in den Gesetzen zum Kohleausstieg den Startpunkt für die Schaffung neuer Arbeitsplätze und Infrastruktur. „Das sind Dinge, die wir seit Jahren vorbereitet haben und ich freue mich, dass die Entscheidung heute getroffen wurde“, sagte er am Freitag in Berlin. Es sei ein schwieriger Weg, auf der anderen Seite hätten die Kohleländer nun die Möglichkeit, den Prozess zu gestalten. Noch nie habe die Bundesrepublik so viel Geld in eine Region investiert, betonte Kretschmer. „Wir haben nun die große und einmalige Chance auf eine neue Gründerzeit.“ Zugleich sprach er sich für einen europäischen Beihilferahmen aus. Damit wären die vom Strukturwandel betroffenen Regionen für Unternehmen, die investieren wollen, attraktiver als andere Regionen, so Kretschmer.

Sachsens Grüne enttäuscht

Sachsens Grüne als Koalitionspartner zeigten sich eher enttäuscht. Energie- und Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) sagte: „Das Gesetz zum Kohleausstieg spiegelt nicht den breiten gesellschaftlichen Konsens, der mit dem Kohlekompromiss gefunden war“, sagte er. „Das gefährdet die Stabilität der Vereinbarungen über die aktuelle Legislatur hinaus und gefährdet zudem die Pariser Klimaschutzziele.“

Sachsen bekomme zwar mit den zugesagten zehn Milliarden Euro einen kräftigen Impuls, um Dekarbonisierung und Strukturwandel in den sächsischen Braunkohlerevieren zu gestalten. „Angesichts der Klimakrise dauert der Ausstieg uns Grünen aber viel zu lange“, ergänzte der energiepolitische Sprecher Daniel Gerber. „Zudem hätten in diesen Gesetzen ebenso verbindliche Zielmarken für den Ausbau der erneuerbaren Energien verankert werden müssen.“

Dulig : Ausstieg bleibt beherrschbar

„Für die Menschen vor Ort beginnt heute die Zukunft“, sagte ‎ Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD). Nun gehe es bei der Strukturentwicklung ‎endlich in die Umsetzung. Zugleich machte er deutlich, dass der Weg nicht leicht sei. „Spätestens ‎wenn die ersten Kohle-Kraftwerke und Tagebaue außer Betrieb gehen, werden diese Veränderungen ‎für jeden spürbar.“ Durch die Gesetze bestehe nun aber die Gewähr, dass der Kohleausstieg beherrschbar bleibe ‎und „Entwicklungen wie Anfang der neunziger Jahre, die für viele traumatisch waren, sicher vermieden ‎werden können.“ Auch die beiden betroffenen Energieunternehmen in der Lausitz und in Mitteldeutschland – Leag und Mibrag – hätten nun Planungssicherheit.

Mibrag fordert „fairen Ausgleich“

Dem widersprach die Mibrag-Geschäftsführung. Das mitteldeutsche Unternehmen sei „ein reiner Braunkohleförderer und unsere Wertschöpfung hängt an den Laufzeiten der Braunkohlekraftwerke in unserem Revier“, sagte deren Vorsitzender Armin Eichholz. Würden die Laufzeiten wie im Gesetz vorgesehen verkürzt, führe das bei Mibrag unmittelbar zu Umsatzverlusten bei gleichzeitig höheren und früher anfallenden Kosten für die Rekultivierung. „Hier muss die Bundesregierung für einen fairen Ausgleich sorgen, so wie jetzt auch Entschädigungslösungen für die Kraftwerksbetreiber LEAG und RWE gefunden wurden“, forderte Eichholz.

Landrat will Strukturwandel vor Ort steuern

Henry Graichen, CDU-Landrat des Kreises Leipzig, begrüßt den Beschluss zum Kohleausstieg, der in der Leipziger Tagebauregion bereits dringend erwartet worden sei. „Wir brauchen die Verlässlichkeit des Gesetzes zum Umbau unserer Wirtschaftsstruktur. Durch den Kohleausstieg sind hier etwa 5000 Arbeitsplätze betroffen, mit einer Bruttowertschöpfung von 430 Millionen Euro.“ Es brauche daher Perspektiven, um jetzt den Wandel von der Energie- zur Innovationsregion zügig voran zu treiben. „Wir wollen hier vor Ort den Prozess des Strukturwandels steuern,“ beschreibt Henry Graichen seine Rolle in der regionalen Entwicklung. Genaue Vorstellungen und Projekte gebe es im Landkreis Leipzig bereits. Es fehlte bislang nur noch der Startschuss aus Berlin.

Pödelwitzer fordern Ende des Schwebezustands

„Für uns Pödelwitzer ändert sich mit dem Kohleausstiegsgesetz noch nichts“, sagte Jens Hausner von der Bürgerinitiative Pro Pödelwitz. Es sei vorher schon klar gewesen, dass die Kohle unter dem Dorf nicht für das Kraftwerk Lippendorf benötigt werde. Wichtig ist nun, dass der Regionale Planungsverband den Braunkohleplan fort- und damit umschreibt, sodass Pödelwitz kein „Vorbehaltsgebiet Braunkohleabbau“ mehr ist. „Damit endlich der Schwebezustand für uns nach zwölf Jahren ändert, der mit dem Umsiedlungsvertrag von Mibrag und Stadt Groitzsch begonnen hatte. Das muss auch für das benachbarte Obertitz gelten.

Das Strukturstärkungsgesetz komme zu spät und sei schlecht gemacht, kritisiert Hausner. Angesichts großer Infrastrukturprojekte bestehe für die vom Kohleabbau betroffenen Städte und Gemeinden die Gefahr, dass am Ende keine oder kaum Mittel übrig bleiben.

AfD sieht überhasteten Ausstieg

Die sächsische AfD malt nach der Berliner Entscheidung ein düsteres Bild: „Das Schicksal der Lausitz scheint besiegelt zu sein: Verarmung und Wegzug werden diese strukturschwache Region auch in Zukunft prägen“, sagte der bergbaupolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Roberto Kuhnert. Bisher hat die CDU-geführte Staatsregierung keine neuen Arbeitsplätze vorweisen können, in denen die ehemaligen Kohlekumpel arbeiten können. Da hilft auch keine neue ICE-Strecke durch die Lausitz. Wo es keine Jobs gibt, steigt auch kaum noch jemand in den Schnellzug ein.“ Die AfD halte den überhasteten Kohleausstieg ohne wirtschaftliche Alternativen für eine sichere Stromversorgung für falsch. „Die Lausitz braucht eine Sonderwirtschaftszone, um neue Industrien anzusiedeln.“

Umweltschützer kritisieren aktive Umweltzerstörung

Die Umweltschützer vom BUND Sachsen sprechen von „unsinnigen Steuergeschenken an Kohlebetreiber“, so der Landesvorsitzende Felix Ekardt. Ein derart langsamer Kohleausstieg sei völker- und menschenrechtswidrig. „Das Kohleausstiegsgesetz ist nicht etwa nur zu langsam – es verzögert vielmehr den Kohleausstieg aktiv, weil der Ausstieg aufgrund der Unwirtschaftlichkeit der Kohle ohne Gesetz und ohne Subventionen weit schneller käme. Regierung und Bundestag zerstören also aktiv das Klima.“

ADFC kritisiert Kretschmer

Kritik an dem Beschluss kommt auch vom Fahrrad-Club ADFC in Sachsen. Der Absatz zur Verbesserung der Radinfrastruktur sei vor der Abstimmung aus dem Entwurf gestrichen worden. „Die Große Koalition in Berlin hat das Potenzial des Fahrrads völlig ignoriert“, kritisierte der Landesvorsitzende Niklas Schietzold. „Die Vorstellung, dass man als qualifizierte Fachkraft seine Kinder mit dem Auto zur Schule und zum Sport karren muss, und auch selbst nicht sicher mit dem Rad zur Arbeit kommt, wirkt auf junge Hochschulabsolventen einfach abschreckend. Das will heute keiner mehr, wenn er es sich aussuchen kann.“ Er könne nicht verstehen, „wie Ministerpräsident Kretschmer, der sich als Kenner ländlicher Strukturen versteht, so ein völlig rückwärtsgewandtes Maßnahmepaket mitträgt.“

