Neun Sachsen haben in den vergangenen Wochen über die Zukunft Deutschlands mitverhandelt: vier Sozialdemokraten, drei Grüne und zwei Liberale. Welche Punkte konnten sie im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung unterbringen – und was bedeuten die Ampel-Beschlüsse für den Freistaat?

Kohleausstieg

Die neue Ampel-Koalition hat vereinbart, nicht bis 2038, sondern „idealerweise“ schon 2030 aus der Kohle auszusteigen. Doch zuerst müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, um neue Arbeitsplätze in der Lausitz und in Mitteldeutschland aufzubauen. Auch die zugesagten Gelder stehen nicht zur Debatte. „Wichtig ist uns, dass die Beschäftigten und betroffenen Regionen diesen Weg mitgehen können – zum Beispiel durch Verbesserungen beim Anpassungsgeld und vorgezogene Strukturhilfen“, erklärt Jens Jungmann, der Sprecher das sächsischen Wirtschaftsministeriums.

Für Sachsens SPD-Chefin Kathrin Michel, die in der Arbeitsgruppe „Klima, Energie und Transformation“ verhandelt hat, steht fest: „Wir werden nur dann 2030 aus der Braunkohle-Verstromung aussteigen können, wenn genügend Erneuerbare Energien zur Verfügung stehen. Es ist klar, dass sowohl die betroffenen Regionen als auch die vom Kohleabbau Betroffenen nicht ins Bergfreie fallen.“ Sachsens Grüne-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert, die ebenfalls am Koalitionsvertrag beteiligt gewesen ist, sagt: „Wenn der Kohleausstieg eher kommt, dann muss das Strukturstärkungsgesetz angepasst werden.“

Mindestlohn

Der gesetzliche Mindestlohn wird auf 12 Euro pro Stunde angehoben (aktuell: 9,60 Euro). Damit werden die Einkommen von rund 600.000 Sächsinnen und Sachsen steigen, für die derzeit noch die alte Lohn-Untergrenze gilt. Nach der einmaligen Erhöhung wird – wie bisher – die unabhängige Mindestlohnkommission über weitere Steigerungen entscheiden.

Rente

Das Rentenniveau wie auch das Eintrittsalter sollen beibehalten werden. Für Ost-Rentner ist besonders wichtig: Der bereits 2019 beschlossene Härtefallfonds soll nun tatsächlich umgesetzt werden. Das heißt, dass all jene, die von Ungerechtigkeiten des Ost-West-Überleitungsgesetzes betroffen sind, mit einem Ausgleich rechnen dürfen. Dazu zählen unter anderem die in der DDR geschiedenen Frauen. Auch jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler gelten als Härtefälle. Zudem wird es einen Bestandsschutz für laufende Riester-Verträge geben. Der Sparerpauschbetrag soll auf 1000 Euro erhöht werden.

Hartz IV

Aus Hartz IV soll ein Bürgergeld werden. Für die Leistungen werden in den ersten beiden Jahren weder das etwaige Vermögen noch die sogenannte Angemessenheit der Wohnung angerechnet. „Es besteht eine Mitwirkungspflicht, aber es soll keine sinnlosen Sanktionen mehr geben“, erklärt die SPD-Bundestagsabgeordnete Rasha Nasr aus Dresden, die in der Sozialstaat-Arbeitsgruppe mitgearbeitet hat. Außerdem wird der Vermittlungsvorrang abgeschafft – stattdessen sollen Qualifizierungen an erster Stelle stehen. Daneben wird eine Kindergrundsicherung eingeführt.

Forschung

Deutschland soll Wasserstoffland werden – gerade bei diesem Thema kann Sachsen punkten. „Chemnitz wird zu einem der führenden Forschungszentren ausgebaut“, sagt der FDP-Bundestagsabgeordnete und Mitverhandler Frank Müller-Rosentritt – dabei wird Chemnitz im Koalitionsvertrag sogar explizit herausgehoben. Festgeschrieben wird auch, dass das Dresdner Zentrum für Schienenverkehrsforschung ausgebaut wird. Darüber hinaus sollen neue Forschungseinrichtungen bevorzugt in den ostdeutschen Bundesländern angesiedelt werden.

Energie

„Mit der Förderung der synthetischen Kraftstoffe stärken wir große sächsische Unternehmen, die auf dem Gebiet zu den Weltmarktführen gehören“, sagt Müller-Rosentritt. Der FDP-Bundestagsabgeordnete hat in der Gruppe „Außen, Sicherheit, Verteidigung, Entwicklung, Menschenrechte“ mitverhandelt. Wichtig ist ihm auch, dass die EEG-Umlage auf den Strompreis abgeschafft werden soll: „Das wird Entlastungen in Milliardenhöhe zur Folge haben, insbesondere für Familien und den Mittelstand“ – davon könnten viele Menschen in Sachsen profitieren.

Verkehr

Die Bahn soll in ganz Deutschland zum „Rückgrat der Mobilität“ werden – auch im ländlichen Raum. Deshalb sei der Ausbau des Schienennetzes und des Bahnbetriebes ein Schwerpunkt. „Unser Fokus war, dass alle zugesagten Schieneninfrastrukturprojekte, besonders die Elektrifizierungen, vollständig umgesetzt werden“, erklärt die Grünen-Fraktionschefin Schubert.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst, der in den Arbeitsgruppen „Stadt und Land“ sowie „Wirtschaft“ gesessen hat, sieht insbesondere die beabsichtigte Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren für die Verkehrsinfrastruktur als Erfolg. Darüber hinaus ist auch beschlossen worden, dass neben der Förderung der E-Mobilität auch der Verbrennungsmotor erhalten bleibt: „Das ist ein wichtiges Signal für unseren sächsischen Mittelstand“, erklärt Müller-Rosentritt.

Ostdeutschland

Neben der bevorzugten Ansiedlung von Forschungseinrichtungen und Bundesbehörden in Ostdeutschland sollen neue Arbeitsplätze insbesondere in der Halbleiter- und Batteriezellentechnologie, Wasserstoffwirtschaft und Elektromobilität geschaffen werden. „Hier sind wir im Osten Vorreiter. Endlich erkennt eine Bundesregierung die Transformationserfahrungen Ostdeutschlands als Ressource für das ganze Land an“, sagt Martin Dulig, der sächsische Wirtschaftsminister und Ostbeauftragte der Bundes-SPD. Er war in der Arbeitsgruppe „Sozialstaat, Grundsicherung, Rente“ dabei. Außerdem soll, so Dulig, der Anteil von Ostdeutschen „in den Ämtern und Funktionen unseres Staates“ mit einem verbindlichen Konzept verbessert werden.

Die Grüne-Bundestagsabgeordnete Paula Piechotta aus Leipzig hebt hervor: „Wir bekommen einen Staatsminister für die neuen Länder und das neue Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation, für das Städte wie Leipzig und Plauen sehr geeignete Standorte wären.“

