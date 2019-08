Landkreis Leipzig/Borna

Zunächst weist nur ein provisorisches Schild auf das „Informationsbüro Mitteldeutsches Revier“ hin. Im Gebäude des Bornaer Landratsamtes wurde am Freitag eine Anlaufstelle für Fragen rund um den Strukturwandel eröffnet. „Ich freue mich, dass das Büro im Kernrevier beheimatet ist“, erklärte Hausherr Henry Graichen ( CDU). Zugleich wies der Landrat darauf hin, dass die Förderkulisse des Mitteldeutschen Kohlereviers die gesamten Landkreise Leipzig und Nordsachsen sowie die Stadt Leipzig umfasst.

Staatskanzleichef Oliver Schenk war der Termin so wichtig, dass er extra anreiste, um die Anlaufstelle der Öffentlichkeit vorzustellen. „Bislang unterhält die Staatskanzlei nur Verbindungsbüros in Prag und Breslau“, erklärte der CDU-Minister schmunzelnd. Der Strukturwandel könne nur gemeinsam mit den Regionen gelingen; insofern sei die Entscheidung gefallen, unmittelbar vor Ort direkte Außenstellen der Staatskanzlei zu installieren.

Staatskanzleichef Oliver Schenk hat das neue Revierbüro am Freitag in Borna eröffnet. Quelle: Thomas Kube

Kurzer Draht zur Regierungszentrale nach Dresden

Enrico Lai wird ab sofort den kurzen Draht zur Regierungszentrale ein Dresden halten. Der 46-jährige Riesaer bezog am Freitag sein Büro im Bornaer Landratsamt. „Hier bin ich künftig ansprechbar, um Vorschläge von Bürgern, Unternehmen, Kommunalpolitikern oder Vereinen aufzunehmen. Meine Aufgabe ist es, vor Ort für alle Fragen rund um den Kohleausstieg da zu sein“, erklärte der Diplomverwaltungswirt, der auf eine mehrjährige Tätigkeit im sächsischen Rechnungshof zurückblickt.

An drei Tagen in der Woche – dienstags bis donnerstags – können Interessenten das Revierbüro kontaktieren. Feste Öffnungszeiten gibt es nicht. Termine sind nach telefonischer Absprache unter der Nummer 0173/6526488 vereinbar, hieß es. Die Staatskanzlei unterhält bereits seit Anfang Juli ein Revierbüro für die Lausitz in Hoyerswerda; ein weiteres in Weißwasser ist geplant.

Büroleiter Enrico Lai ist künftig das Verbindungsglied der Region nach Dresden. Quelle: Thomas Kube

Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier liegt vor

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die kommunale Ebene einzubinden“, erklärte Oliver Schenk. Der Vertreter der Staatsregierung stand am Freitag noch ganz unter dem Eindruck des Gesetzentwurfes, der zu dem Zeitpunkt gerade mal 46 Stunden alt war. Ländern und Interessengruppen blieb nur ein Tag Zeit, zu dem Papier aus dem Hause von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) Stellung zu beziehen.

Nachdem sich die Kohlekommission Ende Januar auf einen Kohleausstieg spätestens bis 2038 geeinigt hatte, war der anfängliche Aktionismus in jüngster Zeit etwas abgeflacht. Das änderte sich am Donnerstag schlagartig, als der Entwurf die Runde machte. Auch die Staatskanzlei schob eine Nachtschicht ein.

,„Sachsen wird sich zu den einzelnen Punkten des Strukturstärkungsgesetzes äußern“, erklärte Schenk in Borna. „Denn einige Passagen“, so der Chef der Staatskanzlei, „haben uns doch sehr überrascht.“ Auf Kritik stößt unter anderem die Maßgabe, die Auszahlung der Kohlegelder an die Abschaltung von Kraftwerken zu koppeln.

Das neue Informationsbüros "Mitteldeutsches Revier" der Staatskanzlei Sachsen wurde am Freitag im Landratsamt Borna eröffnet. Quelle: Thomas Kube

„Der Kohleausstieg kann erst erfolgen, wenn neue Arbeitsplätze in Sicht sind“

„Das ist für Sachsen inakzeptabel, weil unsere Kraftwerke mit als letzte vom Netz gehen. Bliebe der Passus so bestehen, würde vorher gar kein Geld fließen“, kritisierte Schenk. Auch Graichen hat der Entwurf nicht überzeugt: „Der Kohleausstieg kann erst erfolgen, wenn neue Arbeitsplätze in Sicht und Infrastrukturprojekte angeschoben sind– nicht andersherum“, bekräftigte er.

„Was ist, wenn ein Kraftwerk aus welchen Gründen auch nimmer nicht abgeschaltet werden kann? Bekommen wir dann keine Strukturhilfen? Das geht so nicht“, sagte der Landrat.

Geplant ist, das Gesetz nächsten Mittwoch im Bundeskabinett zu beschließen. Im September soll es in den Bundestag und anschließend in den Bundesrat kommen. „Wir hoffen“, zeigte sich Schenk zuversichtlich, „dass es dann zum 1. Januar 2020 in Kraft tritt.“

Der Entwurf enthält wichtige Verkehrsprojekte wie die Elektrifizierung der Bahnstrecke Leipzig-Bad Lausick-Geithain-Chemnitz, den Ausbau der S-Bahn-Verbindung Leipzig-Pegau-Zeitz-Gera sowie Leipzig-Markranstädt-Merseburg. Darüber hinaus sind unter anderem die Verlegung der B 176 bei Neukieritzsch und eine Tunnellösung für die B 2 in Markkleeberg benannt.

Von Simone Prenzel