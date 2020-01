Ausstieg und Protest: Was die Bergleute zum Ende der Braunkohle sagen

Profen

Staub, Dreck und eine schwarze Masse erstrecken sich über ein weites Feld. Es geht einige Meter in die Tiefe, die Halden sehen unsicher aus. In der Ferne stehen kolossale Bagger.

Das Bild des Tagebaus Profen hängt in Berthold Hofmanns Büro. Es zeigt den Tagebau als Satellitenansicht, ein großer hellbrauner Fleck inmitten einer grünen Fläche. Unter dem Bild stehen in einem Karton mehrere eingerollte Pläne. Einer davon zeigt den Tagebau Vereinigtes Schleenhain, der östlich von Profen liegt. „Sagen wir es mal so, in der Planung von Schleenhain hatte ich mehrere Finger drin“, sagt Berthold Hofmann, Diplomingenieur für Berg- und Tagebau. Vor knapp drei Wochen besetzten Aktivisten genau diesen Tagebau. Sie demonstrierten gegen den Braunkohleabbau, den tagtäglich über 1800 Mibrag-Mitarbeiter ausführen. Wie fühlt es sich an, wenn man einer Arbeit nachgeht, die so viel Gegenwind erfährt?

Hofmann macht kurz eine Pause, um dann mit Nachdruck zu sagen: „Ja... ja, mir macht meine Arbeit Spaß.“ Seit 42 Jahren ist er dem Betriebs- und Bergbau zugehörig, wie er es formuliert. An das Datum erinnert er sich genau, es war der 7. September 1977. Nach der Schule machte der heute 61-Jährige ein Vorpraktikum im damaligen Braunkohlekombinat Regis (BKK Regis), absolvierte dann seinen Wehrdienst. Später begann sein Studium. Wenn Hofmann spricht, dann mit Bedacht, sehr ruhig und klar.

Diplomingenieur Berthold Hofmann zeichnete seine Pläne früher selbst. Quelle: Nicole Grziwa

Klavierlehrer inspirierte ihn

„Ich hatte einen Klavierlehrer, der sich mit Geologie beschäftigte“, erzählt er. Das inspirierte ihn, zumindest bewarb sich Hofmann in Freiberg auf eben dieses Studium. Er bekam eine Absage. „Sie sagten, ich könne Geotechnik und Bergbau studieren und ich ließ mich darauf ein“, so Hofmann. Und das war das Richtige für ihn. Etwas anderes könne er sich nicht vorstellen, vor allem nicht Fließbandarbeit. „Auf dem Bau hätte ich noch arbeiten können, aber das habe ich nie gelernt“, sagt Hofmann. Stattdessen war er nach seinem Studium für Projektierung und Planung im BKK Regis, später in Bitterfeld und ab 1990 bei der heutigen Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft mbH zuständig.

„Man macht Landschaft auf dem Reißbrett und denkt sich etwas aus. Wenn das Wirklichkeit wird, dann ist das schon faszinierend“, schildert er. Hofmann schaut sein Gegenüber nur kurz an, sein Blick schweift in eine Ferne, die in dem Büro nicht existiert. Die Bundesstraße 176, die am Tagebau Schleenhain entlangführt, konnte sich Hofmann auf dem Papier vorstellen. Dennoch sei es etwas anderes, wenn man wirklich auf der Straße entlangfährt und in den Tagebau hineinsieht. „Das hält den Beruf lebendig und spannend“, so Hofmann.

Früher zeichnete Hofmann selbst

Heute hat der 61-Jährige als Referent des Bergbaudirektors mehr mit der Planung für Betriebsführung zu tun. „Ich sitze in der zweiten Reihe“, sagt er. „Ich mache es aber nach wie vor gerne“. Die Pläne in seinem Büro, die eingerollt in der Ecke stehen, erinnern ihn an die frühere Zeit. Bevor Computer die Pläne erstellten, nahm Hofmann den Stift selbst in die Hand und zeichnete sie auf Transparentpapier und mit Tusche.

„Heimat ist ein relativer Begriff“

Der 61-Jährige zieht einen der Pläne aus dem Karton. Dieser ist von 2007 und zeigt Heuersdorf, das weggebaggert wurde. „Heimat ist ein relativer Begriff. Heimat ist dort, wo man sich Zuhause fühlt“, sagt er. Hofmann selbst kommt aus dem Osterzgebirge und ist für seine Arbeit weggezogen. Heute lebt er in Schmölln. „Heimat kann ich nicht an Häusern festmachen, ich kann das nicht an kindlichen Erinnerungen festmachen“. Er hat oft miterlebt, wie Menschen ihr Zuhause verließen, damit Braunkohle abgebaut werden konnte.

Die Vierseitenhöfe, die man in der Gegend oftmals sieht, seien zu Hofmanns Kindheit voller Leben gewesen. „Heute wohnen dort nur noch Oma und Opa, ein paar Hühner und ein Hund. Was wird aus diesen großen Häusern? Ist es ein Segen in so einer Behausung zu wohnen?“, fragt er sich. Man müsse sich Zuhause fühlen und sich darauf einlassen. „Leben heißt Veränderung“, sagt er. „Wenn wir heute über Umsiedlung reden, dann reden wir nicht über Magdeborn mit seinen 3000 Leuten. Wir reden über 150 Menschen. Irgendwann tragen sich die kleinen Kommunen nicht mehr“, so Hofmann. Seine Stimme wird manchmal lauter, manchmal leiser. Er ist kein emotionaler Mensch, sondern durch und durch Ingenieur, ihn interessieren Fakten und Zahlen.

Klimawandel ist real

Eine Sache tue ihm dennoch weh. „Wir erleben, dass ein falsches Bild von uns abgegeben wird“, sagt er. Dass sich das Klima wandelt sei hinreichend bekannt. Auch, dass Menschen ihren Teil dazu beitragen, streitet Hofmann nicht ab. „Wie schnell es sich wandelt, kann keiner signifikant sagen“. Die Art, wie dem begegnet werde, „mit Hysterie und Unvernunft“, tue ihm weh.

2038 wird der Diplomingenieur schon lange in Rente sein

„Ich habe nichts gegen die Fridays For Future Bewegungen, man muss sagen, wenn man etwas möchte. Aber ich muss auch fragen, was brauche ich in 30 Jahren? Danach kann ich fragen: Wie mache ich das?“. Für ihn liegt die Lösung darin, viel mehr Kraft in die Forschung zu stecken, eine Bestandsaufnahme zu machen. Ingenieure sollten sich mit der Nutzung der Energie befassen, bevor zahlreiche Tagebaue stillgelegt werden. Seiner Meinung nach brauche Deutschland die aus der Braunkohle gewonnen Energie noch lange Zeit. „Ich habe eigentlich davon geträumt, dass wir noch ein oder zwei Tagebaue eröffnen. Auch für andere Bereiche brauchen wir den Kohleabbau und Rohstoffe“, sagt Hofmann. Doch der Kohleausstieg soll kommen. 2038 wird der Ingenieur schon lange in Rente sein.

Keine Sorgen um die Zukunft

Nicht so Christopher Kind. Ein paar Meter von Berthold Hofmanns Büro entfernt, steht das Ausbildungszentrum der Mibrag. Dort wird der 21-Jährige zum Elektroniker für Betriebstechnik ausgebildet. Er macht sich allerdings keine Sorgen um seine Zukunft. Zwar kennt er sich am Ende der Ausbildung auch mit der Elektronik des Tagebaus aus, dennoch könne er mit seinem Wissen in einem anderen Unternehmen Fuß fassen. „Die Mibrag plant außerdem andere Geschäftsfelder“, sagt Kind. Eines davon soll erneuerbare Energien betreffen.

Noch zwei Jahre Ausbildung hat Christopher Kind bei der Mibrag vor sich. Um seine Zukunft macht er sich keine Sorgen. Quelle: Nicole Grziwa

Der 21-Jährige ist ruhig und wirkt etwas schüchtern. Schon zu Schulzeiten mochte er Mathe am liebsten, auch Themengebiete der Physik bereiteten ihm Spaß. Er wollte nach seinem Abschluss Programmierer werden, studierte auch für eine Weile Informatik. Zur DDR-Zeit hat seine Oma in einem Tagebau gearbeitet, allerdings brachte sein bester Freund ihn zur Mibrag. „Er erzählte von seiner Ausbildung und das klang gut“, sagt er. Das kann Kind nach einem Jahr Ausbildungszeit nun auch selbst bestätigen. Seine Lehrer seien kompetent und er fühle sich wohl.

Bei der Arbeit: Christopher Kind interessierte sich schon früher für Elektronik. Quelle: Nicole Grziwa

„Wenn man eine Schaltung aufbaut und die funktioniert, das ist toll“, erzählt er. Kind hat ein freundliches Gesicht, seine Hände liegen gefaltet auf dem Tisch. Die Erfolgserlebnisse und das Ergebnis am Ende des Tages geben dem jungen Mann ein gutes Gefühl. Wenn er die Abschlussprüfung besteht, dann winkt ihm ein befristeter Vertrag bei der Mibrag. „Obwohl der Kohleausstieg kommt, ist es im Moment noch eine wichtige Arbeit“, sagt er. Prinzipiell finde er es gut, dass etwas gemacht werde, dass Leute auf die Straßen gehen. „Der Ausbau von alternativen Energien geht nur schleppend voran“, so Kind. Er habe auch nicht das Gefühl, dass die Kohlegegner gegen ihn oder andere Mitarbeiter seien. Aktivisten von Ende Gelände bestätigen dies, es gehe gegen das System, gegen die Pläne der Regierung.

„Es ist schon doof, wenn andere ihre Heimat verlassen müssen“, sagt Kind. Er gibt kurze Antworten und es scheint als würde er diese noch einmal durchdenken, bevor sie seinen Mund verlassen. So oft denke er nicht darüber nach, dass Menschen ihr Zuhause verlassen haben, damit an dieser Stelle Braunkohle abgebaut werden kann. Er geht seinem Job nach.

Was Aktivisten fordern Aktivisten von Fridays For Future und Ende Gelände fordern schon seit langem einen sofortigen Kohleausstieg. Bereits zum zweiten Mal fand in diesem Sommer das Klimacamp bei Pödelwitz statt. Einmal besetzten sie einen Bagger, die letzte Protestaktion ist erst drei Wochen her. Dabei stiegen Aktivisten von Ende Gelände in den Tagebau Vereinigtes Schleenhain ein. Sie betonen, dass diese Aktionen nicht gegen Mitarbeiter der Tagebaue gehen, sondern gegen das System. Sie fordern außerdem einen nachhaltigen Strukturwandel und gesicherte Arbeitsplätze für diejenigen, die in den Tagebauen beschäftigt sind. Zudem setzen sie sich dafür ein, dass noch alle von Devastierung bedrohten Dörfer bleiben.

Von Nicole Grziwa