Kohlebagger stoppen vor Pödelwitz: Dorf im Süden von Leipzig ist gerettet

Groitzsch/Pödelwitz

In Pödelwitz knallen die Sektkorken. Der über zehn Jahre andauernde Kampf um die Rettung des Dorfes vor den Kohlebaggern ist endlich von Erfolg gekrönt. Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag) teilte am Donnerstag mit, dass sie auf den Abbau der Kohle im Abbaufeld Groitzscher Dreieck verzichtet. Damit bleiben Pödelwitz und der nahe gelegene Ortsteil Obertitz bestehen. „Das ist jetzt das grundsätzliche Signal dafür, dass das Dorf erhalten bleibt“, freut sich Jens Hausner, Sprecher der Bürgerinitiative „Pro Pödelwitz“.

Blick über das Dorf Pödelwitz auf den Tagebau und das Kraftwerk Lippendorf. Quelle: Frank Schmidt

Umsiedlung von mehr als 100 Menschen nach Groitzsch

Die Entscheidung, Pödelwitz der Kohle zu opfern, ist schon Jahrzehnte alt. 130 Menschen wohnten einmal dort. Mibrag hatte sich die Bergrechte gesichert und die Umsiedlung der Bewohner organisiert. 110 folgten dem Angebot der Mibrag. 2015 konnte ein großer Teil der ehemaligen Pödelwitzer nach Groitzsch umziehen. Nur noch ein harter Kern ist geblieben und kämpfte fortan für den Erhalt der Heimat.

Nach langem Tauziehen hat die Mibrag auch auf öffentlichen Druck die Planungen für den Tagebau Schleenhain angepasst. Dazu erklärt Dr. Armin Eichholz, Vorsitzender der Geschäftsführung: „Wir haben mit der überarbeiteten Bergbauplanung für den Tagebau Vereinigtes Schleenhain eine weitreichende und verantwortungsvolle Entscheidung für die Region und für unser Unternehmen getroffen.“ Durch den beschlossenen Kohleausstieg verkürze sich die Laufzeit des von MIBRAG mit Kohle belieferten Kraftwerkes Lippendorf auf Ende 2035. Die Anpassung der Bergbauplanung für den Tagebau Vereinigtes Schleenhain trägt diesem Umstand und der veränderten Situation am Energiemarkt Rechnung.

Mibrag hält 80 Prozent der Grundstücke und Höfe in Pödelwitz

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Demonstrationen von Umweltaktivisten im Tagebau gegeben. Seitens der sächsischen Grünen im Landtag wurde die Forderung laut, endlich Klarheit für den Ort und seine Bewohner zu schaffen. „Ohne die grüne Regierungsbeteiligung wären wir nicht so schnell zu dem Ergebnis gekommen“, sagte Hausner. Jetzt müssten sich Gespräche über die Entwicklung des Ortes und über den Umgang des Bergbauunternehmens mit seinem Eigentum anschließen. Die Mibrag besitze 80 Prozent aller Grundstücke im Ort. Angesichts des Mangels an Wohnraum und Grundstücken im nahen Leipzig dürfe das Unternehmen jetzt nicht auf Jahre mit seinen Grundstücken spekulieren. Pödelwitz müsse schnell wieder besiedelt werden und das unter Einbeziehung der verbliebenen Bewohner. Aktuell leben noch 37 Menschen in Pödelwitz, sagte Hausner der LVZ.

Von Birgit Schöppenthau und André Neumann