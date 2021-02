Leipzig

„Erinnern Sie sich noch an die Schneemassen ...?“ fragten wir vergangene Woche – und regten Sie an, uns ihre Wintererinnerungen zurückliegender Jahre zu schreiben. Unglaublich viele lesenswerte Geschichten erreichten uns. Hier eine Auswahl – stellvertretend für alle Ihre Zuschriften. Die LVZ-Leser haben aber weiterhin auch die Corona-Pandemie im Fokus – und die Bezüge der sächsischen Landtagsabgeordneten.

Kennenlern-Odyssee mit glühenden Herzen

Jahreswechsel 1978/79: In Kollers Kurgarten in Altenburg Partyvorbereitung, Beginn 19.30 Uhr. Gabi und Gert lernten sich kennen, tanzten und küssten sich vom ersten Moment an, Sekt gab es Mitternacht auf dem großen Teich, Feuerwerk rundherum, Disco ohne Ende. Fast! „Gabi weiß schon, wo sie wohnt ...“, dieser Satz prägte sich bei Gert ein, als er als Kavalier am anderen Ende der Stadt ankam. Nun, der Rückweg wurde gefühlt bei der Kälte noch länger, mit kurzen Unterhosen, weil man ja eigentlich nur beim Nachbarn feiern wollte. Stromausfall, der elektrische Türöffner mit Zahlenkombination ging nicht mehr. Zitternd wurden Schneebälle an das elterliche Schlafzimmer von Gert geschossen, keine Reaktion! Dann hatte doch jemand Erbarmen und öffnete die Tür. Die nächsten Tage war alles geschlossen, der Skoda wurde aus der Garage geholt, eine kleine Fahrt gemacht und beim Parken und Küssen froren im Auto die Schuhe an. Nach 43 Jahren ist es wieder klirrend kalt, aber die Herzen glühen noch immer!!! (Gabriele Hendel, per E-Mail)

Schule für 20 Kinder im Wohnzimmer

Ich, Jahrgang 1939 und in der Leipziger Südvorstadt aufgewachsen, erinnere mich unter anderem an den Winter 1947. Da lag so viel Schnee, dass zum Beispiel nur ein Gleis für die Linie 16 von der Innenstadt bis zur Richard-Lehmann-Straße freigeräumt war. Es fuhren mehrere Wagen hintereinander die Strecke hin und anschließend im Konvoi wieder zurück. Die Schule konnte nicht geheizt werden. Der Unterricht wurde in Wohnungen durchgeführt. In unserem Wohnzimmer saßen etwa 20 Schüler und wurden unterrichtet, der Vorläufer vom heutigen Homeschooling. Damals gab es den Spruch: „Wer 46 nicht krepiert, 47 nicht erfriert, kriegt 48 ein Kotelett serviert“. (Herbert Bartsch, Leipzig)

Winter 1969/70: Ich war zu der Zeit in der Zimmerei-Firma Willy Scheerbaum Lehrling. Die Werkstatt befand sich in der Leipziger Röntgenstraße 5. Der Schnee lag etwa zehn Zentimeter hoch, in Verwehungen höher. Eigentlich ließ sich der Schneefall langsam an, später wurde es so viel, dass der selten gebrauchte Lkw aus der Garage geholte wurde, um den Schnee darauf zu schaufeln. Es bestand die Gefahr, dass der Schnee in die Holzstapel einwehen könnte, was beim Tauen eine blaue Verfärbung des Materials zu Folge hätte. Ich erinnere mich, dass es sehr kalt war, sodass ich als 16-Jähriger ziemlich an meine Grenzen kam. Quelle: Hans-Jürgen Schröder

An der „Kohlefront“ in Espenhain

Mitte Dezember 1978 konnte man heraufziehende extreme Witterungsbedingungen zwischen Weihnachten und Silvester aus den Nordbezirken schon vernehmen. Ganz anders dagegen lautete für die Bezirke Halle und Leipzig die Wettermeldung der Wetterdienststelle Leipzig: „Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost, zeitweilig Schneefall mit anfänglichem Regen und Glatteisbildung. Temperaturen -2 Grad, nachts -8 Grad.“ Und dann über Nacht – der Winter hatte unsere Bezirke im Griff. Am Neujahrstag in Kap Arkona -7 Grad und in Suhl -25 Grad. Und am 2. Januar 1979 nahmen „Zehntausende den Kampf gegen die extremen Witterungsbedingungen auf“, so die Hallische Zeitung „Freiheit“. Zu ihnen gehörten hunderte Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere des Halleschen NVA Mot.-Schützenregiments. Ich war dabei. Einsatzort für die „Kohlefront“ war das Braunkohlenkombinat Espenhain. (Wolfgang Börner, 04209 Leipzig)

Weihnachten 2010: Gerade eben schaute ich mir meine Winterfotos an. Toll! Und nun lese ich in der LVZ, dass Sie auch gerne solche Winterbilder sehen möchten. So werde ich Ihnen meine Erinnerungen schildern. Wir kamen 2010 nach Weihnachten von unseren Kindern aus Ostsachsen mit dem Zug zurück nach Leipzig. Hier gestaltete sich der Heimweg recht mühevoll. Außerdem erinnern wir uns oft an die Leipziger Frühjahrsmesse, die ja so häufig im Schnee versank, dass der Termin letztendlich verschoben werden musste. Quelle: Ingrid Wohlrab

Hohe Schneewehen und „Flachmann“

Nach dem Silvestertanz 1978/79 haben wir die restliche Nacht bei meinem Freund in Machern verbracht. Dort haben wir alle in der Wohnstube geschlafen, weil es in der oberen Etage in den Schlafzimmern keine Heizung gab. Am Neujahrsmorgen sind wir am LVB-Heim (früher Internat für die Kinder der Fahrer, heute Schulungszentrum für die Mitarbeiter) vorbei durch den Wald nach Hause zu meinen Eltern im heutigen Ortsteil Plagwitz gelaufen. Unsere Begleiter waren meterhohe Schneewehen und natürlich ein alkoholischer „Flachmann“. In Plagwitz war auch der Strom weg. Damals gab es in der Küche eine alte „Küchenmaschine“ mit Kohlefeuerung, die auch noch die Heizkörper in einigen weiteren Räumen mit Wärme versorgt hat. Neben der Feuerstelle war in diesem Gerät eine Art größerer Backofen, der ebenso mit Kohle gefeuert wurde, wo meine Mutti das Mittagessen kochte. (Martina von Durschefsky, Machern)

Winter 2014: Dieses Bild haben wir aus unserem Wohnungs-Fenster in der Stieglitzstraße heraus aufgenommen. Es gab also noch andere Jahre mit Schnee in Leipzig. Aber so ein Chaos wie jetzt gab es lange nicht. Damals mussten wir als FDJ-ler mit ran, Schnee schieben, und Betriebe haben Mitarbeiter abgestellt zum Winterdienst. Quelle: Graichen

Fahren, wie die Weichen stehen

In den Januartagen 1979 kämpften alle mit den riesigen Schneemassen bei eisiger Kälte. Ich fuhr mit der Straßenbahn in Richtung Leipziger Ostvorstadt nach Hause. Ja, so etwas gab es damals. An einer Haltestelle hatte eine pfiffige Omi die Weichenstellung bemerkt und fragte den Straßenbahnfahrer: „Wir fahren wohl heute nicht geradeaus?“ Er antwortete: „Nee Omma, wir fahrn heute so, wie die Weichen stehen.“ (Andreas Appelt, Markkleeberg)

Schneeschaufeln im Bahnbetriebswerk

Bei den Winterdaten vermisse ich den Wintereinbruch zur Leipziger Messe im März 1965. Auf dem damaligen Karl-Marx-Platz waren die Autos tagelang gefangen. Der Verkehr ist völlig zum Erliegen gekommen. Ich war damals im Baukombinat im technischen Bereich beschäftigt. Wir mussten in der Nacht die Weichen im Bahnbetriebswerk Ost freischaufeln. (Helmut Sander, 04107 Leipzig)

Zwischenstopp an der Musikbox

Dieser Winter war extrem, da er von November 1962 bis März 1963 – mit kurzen Unterbrechungen – nicht nur lang war, sondern uns viel Freizeit verschaffte. Wir waren Schüler der 10. Klasse der 57. Polytechnischen Oberschule (POS) in Leipzig-Leutzsch. Die Schule musste wegen der Kälte geschlossen werden und wir besuchten abwechselnd mit den Schülern der 42. POS in der Uhlandstraße in Lindenau den Unterricht. Nachmittags liefen wir die Georg- Schwarz- Straße zurück nach Leutzsch. An der Ecke Priesnitz-/Georg- Schwarz- Straße befand sich die Kneipe „Neue Welt“. In der Gaststätte befand sich eine Musikbox. Arthur, der Wirt, gestatte es uns, diese nach seiner Anleitung zu bedienen. Wir wählten Freddy Quinn „Der Weg nach Haus ist schwer für einen Legionär ...“ Am dritten Tag begrüßte uns der Wirt „Hallo Legionäre“. Leider machte uns der Winter einen Strich durch die Rechnung, die Uhlandschule musste auch geschlossen werden. (Heinrich Matterne, Leipzig)

Notaggregat im Kreißsaal

Für mich war der Winter 1986/87 ein außergewöhnlicher. Am 24. Dezember 1986 wurde mein viertes Kind geboren. An diesem Tag gab es plötzlich einen Kälteeinbruch bis zu minus 20 Grad Celsius, im Leipziger Elisabeth-Krankenhaus fiel die Heizung aus, nur das Notaggregat funktionierte noch. Im Kreißsaal wurden für mich (ich war noch die einzige, die entbinden durfte, alle anderen wurden an andere Kliniken verwiesen) Heizkörper aufgestellt, ich wurde mit dicken Decken bedeckt und mit einem Heizstab konnte etwas Wasser erwärmt werden. Später, im Wöchnerinnenzimmer, wurden wir alle, die nicht schnell noch nach Hause geschickt werden konnten, dick in unsere Betten eingepackt. Und wenn unsere Babys zum Stillen gebracht wurden (damals war das so), steckte man auch sie fest unter die Bettdecke, denn das 13-Bett-Zimmer war eisig. (Baberina Müller, Leipzig)

Sorge um die Mutter und kein Telefon

Ich werde den Neujahrsmorgen 1979 nicht vergessen. Ich wohnte damals in Leipzig-Leutzsch und meine Mutter in Lindenau. Ich glaube, es waren -20 Grad. Ich machte mir große Sorgen um sie, ob sie noch genügend Kohle in der Wohnung hatte. Sie war alleinstehend und wohnte im 2. Stock, war gesundheitlich angeschlagen. Ein Auto besaßen wir nicht. Da wir über kein Telefon verfügten, und auch im Haus bei meiner Mutter keiner einen Anschluss besaß, machte ich mich zu Fuß auf den Weg. Es fuhr keine Straßenbahn. Nach längerer Zeit erreichte ich meine Mutter. Sie hatte doch noch ihren Ofen beheizen können. Nachdem ich sie mit genügend Brennmaterial versorgt hatte, machte ich mich auf den Rückweg, denn zu Hause warteten meine drei Kinder. Erstaunt stellte ich fest, das plötzlich ein alter Triebwagen, der bestimmt noch aus der Vorkriegszeit stammte, an die Haltestelle kam und ich so doch schneller wieder nach Hause kam. (Christa Töpfer, Leipzig)

Medizinstudenten im Heizungsdienst

Der Winter 1978/79 ist mir aufgrund seiner erheblichen Kälte in bleibender Erinnerung. Als damaliger Student der Humanmedizin in Leipzig hatte ich schon mehrfach in der Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie als Hilfspfleger gearbeitet. Nun kam im Januar 1979 bei einer Vorlesung im Hörsaal der Aufruf, dass aufgrund dieser Kältesituation in der Kinderklinik Oststraße die Heizungskapazität nicht mehr ausreichte und die stationär liegenden Kinder zu frieren drohten. Gesucht wurden Helfer, die als Heizer einspringen könnten. Gegenüber des Haupthauses der Kinderklinik befand sich die Reudnitzer Brauerei, die in ihrem Lagerhof zwei alte Lokomotivkessel als Reserveheizung für die Klinik aufgestellt hatte. Unsere Aufgabe war das Beheizen dieser zwei Kessel. Wie Lokomotivheizer lernten wir das richtige, spezielle Werfen der Steinkohle in die Kessel, damit der notwendige Heizungsdruck entstand. Über zwei Wochen leisteten mehrere Studenten in Tag- und Nachtschichten diesen Heizungsdienst. (Prof. Dr. Ulf Bühligen, Leipzig)

Licht gab es nur in einer Tatra-Bahn

Ich erinnere mich noch gut an den Wintereinbruch zur Jahreswende 1978/79. Einige Tage gab es keinen Strom und es fuhr keine Straßenbahn. Ich wohnte in Leipzig-Lindenau und wollte frühmorgens, es war noch dunkel, meine Arbeitsstelle in Leutzsch erreichen. Kein Problem, die Strecke betrug nur etwa 1,5 km. Und so lief ich die völlig dunkle Georg-Schwarz-Straße entlang. In einiger Entfernung erblickte ich etwa Helles. Beim Näherkommen erkannte ich eine Tatra-Bahn der damaligen Linie 17, die innen gut beleuchtet war. Noch näher gekommen, sah ich, dass in der Bahn einige Leute saßen, obwohl klar war, dass sich die Bahn noch lange nicht wieder in Bewegung setzen würde. Man hatte sich den weit und breit einzigen Ort zum Aufenthalt gewählt, an dem das Licht heller war als das von Kerzen. Einige der Sitzgäste spielten Karten. Den Anblick werde ich nie vergessen. Die Bahn war mit Batterien ausgestattet, die zwar nicht zum Fahren, jedoch zur Beleuchtung reichten. (Rainer Jäckel, Leipzig)

Hausarzt kennt den Gesundheitszustand

Zum Artikel „Hausärzte wollen in ihren Praxen gegen Corona impfen“ vom 8. Februar: Ich bin über 80 Jahre und nicht gegen eine Corona-Impfung. Aber unter den gegenwärtigen Bedingungen sind wir von einer Impfung ausgeschlossen. Die Formalitäten der Anmeldung und der dezentrale Standort der Impfung sind von uns nicht zu lösen. Deshalb sind wir für eine Impfung beim Hausarzt, der auch von unserem aktuellen Gesundheitszustand Kenntnis hat, wie in dem Artikel beschrieben. Dies ist eine mögliche und sinnvolle Lösung. (Joachim Hübner, 04277 Leipzig)

Unentschlossene Verantwortliche

Zum Artikel „Hausärzte wollen in ihren Praxen gegen Corona impfen“ vom 8. Februar: Und wieder zeigt sich, dass Verbesserungen und Vereinfachungen, gerade auf dem Gebiet der schnellen Pandemie-Eindämmung, in einzelnen Bundesländern an der Unentschlossenheit der Verantwortlichen scheitern. Gerade die schleppenden Lieferungen des Impfstoffes erfordern ein effektives Handeln. Auch in Delitzsch haben sich Hausärzte bereiterklärt, in ihren Praxen zu impfen. Gerade wir, die Über-80-Jährigen, haben schon lange darauf gewartet, auf dem kurzen Weg unsere Impfung zu erhalten. Warum setzt sich unser Ministerpräsident, Herr Kretschmer, beziehungsweise seine Staatsministerin, Frau Köpping, nicht dafür ein? Als Vorbild und Ratgeber sollten sich die Beiden die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Frau Schwesig, nehmen. (Jürgen Haase, 04509 Delitzsch)

Selbstbedienung in den Parlamenten

Zur Diätenerhöhung der Landesparlamentarier: Es ist schon auffällig, dass immer wieder die Parteien, welche die Demokratie im Logo führen (CDU, SPD, FDP) und sich nicht oft genug als Verteidiger der Demokratie darstellen, die Ersten sind, wenn sie die so schon exorbitant hohen Diäten noch höher treiben wollen. Zur gleichen Zeit sinkt die normale Rente unter dem Strich, da ab 1.März 2021 der Zusatzbeitrag zur Krankenkasse erhöht wird. Das sind allerdings Beträge, über die ein Parlamentarier nur lächeln kann.

In Zeiten der Corona-Pandemie ist das mehr als peinlich. Und man könne ja aus „rechtlichen“ Gründen“ nicht anders handeln, ist doch wohl eine miese Entschuldigung. Diese verschrobenen „rechtlichen“ Grundlagen hat man nur zum Zweck der eigenen Bereicherung geschaffen. Als Bürger muss man sich fragen, wo ist die Kraft, die der Selbstbedienung in den Parlamenten Einhalt gebietet? (Dr. Hartmut Schmerwitz, Markkleeberg)

Wenigstens noch RB-Spiel sehen

Zum Artikel „Leben in der Blase – und in Budapest“ vom 9. Februar: Da laut Herrn Lauterbach das Coronavirus die Menschheit auszurotten droht, wollen wir wenigstens vorher noch das RB-Fußballspiel gegen Liverpool sehen. Wir haben durch die Freiheitsbeschränkungen sonst keine Freuden mehr. (Theresia Weber, 04288 Leipzig)

