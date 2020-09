Kohlehilfen: Schmidt garantiert Kommunen Mitspracherecht

Böhlen

Wunschlisten gibt es unzählige, doch jetzt wird es langsam konkret: Welche Projekte schaffen es, an Geld aus dem 40-Milliarden-Euro-Strukturwandel-Topf zu kommen, den der Bund für die Kohlereviere bereitstellt? Sachsens Strukturentwicklungsminister Thomas Schmidt ( CDU) trat am Donnerstag Befürchtungen von Kommunen entgegen, es könne zu bürokratisch werden oder die Gemeinden würden womöglich übergangen. „Wir werden gemeinsam mit Ihnen alles dafür tun, dass wir die Verfahren schlank halten“, erklärte der Staatsminister vor Bürgermeistern aus den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen, die er zu einer Konferenz ins Böhlener Kulturhaus eingeladen hatte.

Land garantiert Mitsprache der lokalen Ebene

Ähnlich wie bei Leader sollen lokale Akteure ein entscheidendes Wörtchen mitreden, wenn es um die Verteilung der Gelder geht, versprach Schmidt. Der Freistaat erhält dabei in den nächsten knapp 20 Jahren zehn Milliarden Euro - über 3,5 Milliarden hat das Land selbst die Entscheidungshoheit, den Rest gibt der Bund für eigene Projekte aus. Die gesetzlichen Voraussetzungen, unterstrich der Minister, seien inzwischen alle geschaffen. „Sachsen ist zudem das erste Bundesland, das über eine Förderrichtlinie verfügt.“ Das Regelwerk gilt seit 1. September.

Auch Interesse aus dem Wurzener Land und der Partheregion

Die Förderkulisse umfasst im sächsischen Teil des Mitteldeutschen Revieres die Landkreise Leipzig und Nordsachsen sowie die Stadt Leipzig. Dass bei Weitem nicht nur Kommunen an der Tagebaukante oder im Schatten der Lippendorfer Kühltürme von den Kohle-Geldern profitieren, hat sich inzwischen herumgesprochen. Zumindest ließ die Anwesenheit zahlreicher Bürgermeister zum Beispiel aus dem Wurzener Land, der Partheregion oder dem Kohrener Land vermuten, dass die Botschaft angekommen ist.

Wie aber nun erste Projekte auf den Weg bringen? Und wie einerseits schnell sichtbare Erfolge vorweisen, die einer Region Hoffnung machen, den Kohleausstieg zu bewältigen? Sich andererseits aber auch nicht der Gefahr kurzer Strohfeuer und wenig nachhaltiger Projekte aussetzen?

Alles Fragen, die die anwesenden Stadt- und Gemeindeoberhäupter beschäftigten. Etliche konfrontierten Schmidt auch mit ganz konkreten Problemen: „Wie sollen Maßnahmen in einen bereits bestätigten Haushalt integriert werden?“, wollte zum Beispiel der Frohburger Stadtchef Wolfgang Hiensch wissen „Und wie bitte schön sollen Kommunen millionenschwere Investitionen vorfinanzieren“, sprach der Schkeuditzer OBM Rayk Bergner ( CDU) ein weiteres Thema an.

SAS empfiehlt sich als Förderlotse

An Jörg Mühlberg, Geschäftsführer der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung ( SAS), war es, den Stadt- und Gemeindechefs Befürchtungen vor zu viel Bürokratie und langen Entscheidungswegen zu nehmen. „Wir sind Ihr Dienstleister, wir werden Sie in allen Fragen rund um die Strukturhilfen beraten“, empfahl sich der SAS-Chef als Wegbegleiter und Lotse durch den Förderdschungel. Die Entscheidung über die Auswahl der zu fördernden Projekte liege in der Hand von Begleitausschüssen - davon werde es einen in der Lausitz und einen im Mitteldeutschen Revier geben, erläuterte Mühlberg. „Zuvor“, ergänzte Landrat Henry Graichen ( CDU), „werden die Landkreise die Ideen auf ihre Genehmigungsfähigkeit hin überprüfen.“

Schmidt warb abschließend um Verständnis dafür, dass am Anfang vielleicht nicht alles reibungslos laufen werde. „Wichtig ist, gemeinsam die ersten Erfahrungen zu sammeln und die großen Chancen zu nutzen, die uns das Investitionsgesetz Kohleregionen eröffnet.“ Ab Jahresende, so der Minister, sollen erste Projekte beantragt werden können. Was auf gar keinen Fall eintreten dürfe, warnte der Minister: Dass Fördermittel verfallen, weil es nicht genügend qualifizierte Vorhaben gibt.

