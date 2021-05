Leipzig

Das US-Unternehmen Novavax hat seinen Impfstoff gegen Covid-19 in den USA und in Europa noch nicht einmal zur Zulassung beantragt, da forscht das Unternehmen schon an einer neuen Idee: Eine Kombination von Vakzinen gegen das Coronavirus und die saisonale Grippe, die mit nur einer Spritze verabreicht werden könnte. Die Ergebnisse aus Tierversuchen waren dem Unternehmen zufolge vielversprechend. Demnach entwickelten Hamster und Frettchen, die das Doppel-Vakzin verabreicht bekamen, Antikörper gegen das Coronavirus und gegen Grippeviren.

Für Thomas Grünewald, den Chef der Sächsischen Impfkommission, ist eine Kombi-Impfung gegen Grippe und Corona eine charmante Idee. „Wir gehen schon davon aus, dass wir bei sich verändernden Viren auch die SARS-CoV-2-Impfung auffrischen müssen“, sagte er. „Wenn das bei Corona und Influenza mit einer Impfung gleichzeitig ginge, dann wäre das kostengünstig und einfacher für die Patienten.“

Vielversprechende Forschung zu Grippe-Impfstoffen auf mRNA-Basis

Der Corona-Impfstoff von Novavax ist ein sogenannter Spaltimpfstoff, der ein gentechnisch hergestelltes Spike-Protein von Sars-CoV-2 enthält. Aber auch mit den mRNA-Impfstoffen, wie sie etwa Biontech und das US-Unternehmen Moderna entwickelt haben, ist eine Kombination aus Grippe- und Corona-Vakzin denkbar. Erst Mitte April erklärte der CEO von Moderna, Stéphane Bancel, in einem Interview, dass sein Unternehmen ein Kombi-Präparat entwickeln wolle.

An reinen Grippe-Impfstoffen auf mRNA-Basis forschen die beiden Firmen schon länger, auch das Tübinger Unternehmen Curevac hat ein solches Präparat in Arbeit. „Grippe-Impfstoffe auf mRNA-Basis sind an sich nichts Neues, es gibt da schon seit einigen Jahren gute Studien dazu“, sagt Thomas Grünewald von der Sächsischen Impfkommission. So habe es etwa schon 2012 Daten gegeben, die eine gute Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen gegen Grippe gezeigt hätten. „Bislang aber war die Technologie viel zu teuer. Das ändert sich jetzt natürlich, da der Bedarf an solchen Impfstoffen so viel größer geworden ist“, sagt Grünewald.

mRNA-Technik könnte Grippe-Impfung treffsicherer machen

Könnte künftig mit der mRNA-Technik auch gegen Grippe geimpft werden, hätte das neben einer möglichen Kombination mit einem Corona-Vakzin noch weitere Vorteile. Denn bislang dauert die Entwicklung des saisonalen Impfstoffs gegen Influenza vergleichsweise lange. Die Voraussage, welche Viren zur Grippesaison genau im Umlauf sein werden, tritt dann nicht immer ein - manchmal verfehlt die Impfung den tatsächlich zirkulierenden Virenstamm.

Mit der mRNA-Technik kann, so hoffen die Experten, schneller auf die sich verändernden Grippeviren reagiert werden, ein Impfstoff könnte deutlich besser wirken. Thomas Grünewald, der auch die Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz leitet, rechnet aber nicht vor 2022 mit dem Einsatz eines möglichen Kombi-Präparats gegen Grippe und Influenza.

Von Denise Peikert