Leipzig

Harter Lockdown, Brücken-Lockdown, „richtiger“ Lockdown, Wellenbrecher-Lockdown, Teil-Shutdown: Viele Worte hat es in den vergangenen zwei Wochen gegeben, viele Namen für Handlungsoptionen, um die offenbar erneut drohende Überlastung der Intensivstationen zu vermeiden. Jeder Tag zählt, sagen Wissenschaftler und Mediziner. Jeder Tag zählt, sagt auch die Politik. Jeder weitere Pandemietag ist schmerzhaft für Psyche, Wirtschaft und Wohlergehen der Bevölkerung. Das spüren alle. Wenn jeder Tag zählt, warum ist die Entscheidungsfindung der Politikerinnen und Politiker so langsam? Warum stimmen Worte und Taten so gar nicht mehr überein?

Wieder geht eine Woche zu Ende, in der wenig entschieden wurde außer, dass das (bisherige) Entscheidungsgremium von Bund und Ländern am Montag nichts entscheiden wird. Dafür wurde dieser Tage umso klarer gemahnt: Es ist die (nahezu) einhellige Meinung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass wir auf die nächste medizinische Notlage zusteuern, wenn die Entwicklung nicht kurzfristig gebremst wird, einige Kliniken schicken Hilferufe. Gerade in Sachsen weiß man noch aus dem Dezember, was das bedeutet.

Nach dem Desaster der verstolperten Idee der „Osterruhe“ gab es einen Merkel-Moment bei Anne Will mit Drohung in Richtung der Bundesländer, Nachdenkpausen in Nordrhein-Westfalen und Unions-Machtgehubere auf offener Bühne. Was es nicht gab: Klare Führung und Management der Lage. Und so kann man sich als Bürger und Bürgerin dieses Landes derzeit nur verwundert die Augen reiben. Führung bedeutet unter anderem, Entscheidungen zu treffen, sie zu begründen und zu kommunizieren. Fürwahr: Eine Entscheidung zu treffen ist nicht einfach, die Tragweite immens – doch wenn die vergangenen Wochen und Monate eines gezeigt haben, dann, dass Untätigkeit den Schaden nur vergrößert. Bis es gar keinen Entscheidungsspielraum mehr gibt. Wird so nun der Lockdown durch Aussitzen erzwungen bis es eh nicht mehr anders gehen kann? Es sieht ganz so aus. Die Rumwürgerei der letzten Wochen jedenfalls ist vielleicht zermürbender und schädlicher als ein kurzer, schmerzhafter, aber hoffentlich effektiver „Lockdown“. Immerhin deutet sich eine erste Entscheidung an: Wie die Bundeskanzlerin bereits vor zwei Wochen androhte, soll das Infektionsschutzgesetz geändert werden, um mehr Kompetenzen zum Bund zu holen. Und man kann sagen: Immerhin eine Entscheidung. Wenn auch ohne großen Effekt. In Sachsen ist die „Notbremse“ längst in Betrieb, da bedarf es keiner Anweisung des Bundes. Die Regelungen gibt es alle seit März, nur an der Umsetzung in anderen Ländern hapert es.

Es ist Zeit, mit dem Verantwortungs-Ping-Pong aufzuhören, Wahlkampftaktik und Parteipolitik hinten anzustellen. Dafür sind die Probleme zu groß – nicht nur auf den Intensivstationen.

Von Hannah Suppa