Kommentar: Die Ergebnisse der Konferenz sind eine politische Kapitulation

Leipzig

Man muss es so klar sagen: Die Politik hat kapituliert. Nicht nur vor der aktiven Bekämpfung der Pandemie, sondern auch vor den inzwischen mächtig machtaufgeladenen föderalen Strukturen in der Bundesrepublik. Die Ergebnisse, wenn man sie so nennen mag, der Bund-Länder-Konferenz sind unbeholfen und frech. In einer nächtlichen Mammutsitzung verkämpfen sich die Landesoberen auf Nebenschauplätzen (Osterruhe!) anstatt sich mit den eigentlichen Themen zu beschäftigen: Impfen und Testen.

Auf den großen strategischen Plan für die Bundesrepublik wartet man vergebens – die Pandemiebekämpfung wird weiterhin vor Ort entschieden. Selten war das sichtbarer als in diesen Tagen. Die Kommunen (und ihre Bürgerinnen und Bürger) können sich derzeit nicht auf Entscheidungen verlassen und vor allem nicht mehr auf das vertrauen, was Ihnen an höherer Stelle verkündet wird. Seien es Impfpläne, Testkapazitäten für Schulen oder Stufenpläne.

Es brodelt in den Regionen. Und so ist es nur konsequent, dass Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) an die Bürgermeister und Landräte appelliert, sie mögen doch nun eigene Vorschläge einzubringen. Es ist eine Mischung aus großem Achselzucken und dem Versuch, es jetzt eben komplett selbst anzupacken. Immerhin entwirft Sachsen zumindest in Ansätzen einen strategischen Plan: Die „Lockerungen des Lockdown“ werden nicht zurückgenommen, sie werden an eine Teststrategie gekoppelt, der Inzidenzwert allein ist nicht mehr das Maß. Das ist ein wichtiger und logischer Schritt in ein Leben „mit“ der Pandemie. Wenngleich genau das vor wenigen Wochen vor dem Schulstart schon einmal der Plan in Sachsen war – und die Schulen dann trotz fehlender Tests öffneten.

Nach dieser Ministerpräsidentenkonferenz bleibt das gefährliche Bild der vergangenen Wochen haften, dass die ansonsten so organisierte und strukturierte Bundesrepublik nicht in der Lage ist durch Organisation und Struktur der dritten Welle etwas entgegenzusetzen. Erneut wird wiederum hauptsächlich an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger appelliert, der Alltag noch ein wenig verkompliziert (Ostereinkäufe) und die Psyche der Menschen strapaziert („kontaktarme Feiertage“). In den Wochen zuvor wurde systematisch so vieles vergeigt, dass es nun kurzfristig nicht viel Handlungsspielraum gibt ob der steigenden Zahlen.

Die gute Nachricht: Da sind kluge kommunale Manager wie in Tübingen oder Rostock, die mit Ideenreichtum, Kreativität und Organisation und unter Mithilfe der Bevölkerung Perspektiven schaffen, die mehr sind als „Auf“ und „Zu“ und „Erlaubt“ und Verboten“. Auch in Sachsen sollen diese Modellprojekte nun Fahrt aufnehmen, Leipzig könnte eines davon sein. Und an Kreativität und Anpackenwollen fehlt es dieser Stadtgemeinschaft nun wirklich nicht.

Von Hannah Suppa