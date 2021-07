Kommentar: Die Katastrophen vertragen kein Superlativ mehr – es muss ein Handeln folgen  

Leipzig

Die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wecken Erinnerungen hier bei uns in Sachsen und Thüringen. Nicht nur wegen der tragischen Bilder aus den Krisengebieten, die den Szenen an Elbe, Mulde, Zschopau und Pleiße aus 2002 und 2013 in dramatischer Weise ähneln. Es sind auch die Reflexe, die heute denen vor 19 Jahren ähneln: Die Superlative, die großen Auftritte, die Solidarität, das Anpacken. Doch diesmal sollte sich noch etwas anderes einreihen: das langfristige Handeln. Denn 2021 ist vieles anders.

Die dritte große Flutkatastrophe in zwei Jahrzehnten

2002 sprach das Land über die „Jahrtausendflut“. Keine zwanzig Jahre später wissen wir, dass es – ja – sogar noch schlimmer kommen kann, wenngleich eine Katastrophe nie mit einer anderen gleichzusetzen ist. Über 100 Todesopfer sind in dieser nationalen Krise inzwischen zu beklagen – die Gewissheit, dass es bei neuen Überschwemmungen in 10, 20 oder 50 Jahren nicht 1000 sein könnten, hat niemand. Auch in Sachsen nicht, wo vieles für einen besseren Schutz vor Hochwasserereignissen umgesetzt und Milliarden Euro in Rückhaltebecken, Schutzmauern und Flutmulden verbaut wurde.

Deswegen ist es wichtig und notwendig, dass den Reflexen dieser Tage eine objektive Auseinandersetzung mit den Ursachen folgt – losgelöst von politischen Positionen. Die Gummistiefel-Auftritte von Kanzlerkandidaten in den Überschwemmungsgebieten wird es auch vor der Bundestagswahl in diesem Jahr geben. Aber Krise wird keine Kanzler mehr machen. Doch gleichzeitig: Sollen sich Politikerinnen und Politiker nicht ein Bild von der Lage vor Ort machen bevor sie weitere Entscheidungen treffen? Wollen wir Entscheidungsträger, die nicht selbst mit den Menschen sprechen, die alles verloren haben? Einzig: Die Klimadebatte und die Forderungen nach dem Wandel sind zu fortgeschritten, als dass es in und nach dem aktuellen Katastrophenfall bei politischen Schlagworten und zur Schau gestelltem Mitgefühl stehen bleiben kann. Eine Erkenntnis aus der Corona-Zeit könnte auch beim großen Thema Klimawandel helfen: Dass Forschung und Wissenschaft mehr zur Bewertung, Bewältigung und Lösung beitragen können, als politische Talkrunden, die von Statements zu parteienkonformen Wahlkampfinhalten getragen werden.

Sachsen gibt jetzt etwas von dem zurück, was damals viele rettete

Ein anderer Reflex wird in diesen Tagen nach den Überschwemmungen helfen, den ersten Schock zu überstehen: Der solidarische Gedanke. Die Erinnerungen der Menschen in den sächsischen Krisenregionen werden mit den Bildern aus Erfstadt, Ahrweiler oder Schuld sofort wieder wach. Erinnerungen an Existenzängste und Verlust. Und an die überwältigende Hilfswelle aus ganz Deutschland, die nach den großen Fluten in die Regionen schwappte. Konvois aus Leipzig, Grimma und anderen sächsischen Städten und Landkreisen sind auf dem Weg nach Westen oder schon vor Ort. Sachsen gibt heute etwas zurück. Weil es weiß, wie wichtig es jetzt ist, keine großen Worte zu machen, sondern anzupacken. Sie werden dort das tun, was ihre Helfer 2002 und 2013 leisteten – Müll und Schlamm wegschaufeln. Trümmerreste beseitigen. Verstopfte Kanäle reinigen. Und Trost spenden. Mit stillen Umarmungen oder Mut machenden Erzählungen über ihre Städte und Häuser, die heute schöner sind als vor den Katastrophen – und die auch sicherer sind vor großen Naturereignissen als sie es damals waren.

Von Thomas Lieb