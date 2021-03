Kommentar – Ein Jahr Corona in Sachsen: „Es ist eine Illusion, dass das Virus gänzlich verschwindet“

Leipzig

Mahnen, dichtmachen, lockern, öffnen, mahnen, schließen, lockern und wieder von vorn. Unser gesellschaftliches Leben ist seit nunmehr einem Jahr nicht mehr wie es war. Wie fühlt sich Enge an? Wie laut klingt ein Konzert? Was ist eine Party? Wie sah ein normaler Schultag früher aus? Wie schmiedet man Urlaubspläne? Und wie war es, als man noch nicht überall und stetig in Sorge war, sich oder anderen unwissentlich gesundheitlichen Schaden zuzufügen? Wie ging das, unser Leben „davor“?

Fakten müssen in Konzepte münden

In diesen Tagen jährt sich der Beginn der Pandemie – und wieder einmal sitzen die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am Mittwoch mit der Kanzlerin zusammen, um sich durch die nächsten Entscheidungen zu hangeln. Es ist nicht so, dass wir inzwischen nicht ein bisschen mehr wissen über dieses Virus und seine Tücken. Doch nach einem Jahr Corona-Ausnahme-Alltag lässt sich noch immer nicht recht ein politischer und wirtschaftlicher Plan erkennen, der auf eben diesen ersten Erkenntnissen beruht – weder im Bund, noch hier in Sachsen. Es ist längst nicht mehr akzeptabel, wenn es folgenlos bleibt, dass die Hälfte aller Corona-Opfer in Leipzig in Alten- oder Pflegeheimen verstarben. Wieso münden diese Fakten nicht in umfassendere Konzepte, Ideen und personelle Verstärkung für gerade diese Einrichtungen, die schon vor der Pandemie am Limit waren? Und das ist nur ein Beispiel von vielen.

7798 Menschen in Sachsen sind an oder mit Corona verstorben

Ihre LVZ berichtet nun seit einem Jahr über das Corona-Virus und seine Folgen – übrigens auch in großen Teilen aus dem „Mobile Office“ heraus. Heute und in den kommenden Tagen wollen wir die kalendarische Zäsur nutzen und abseits der aktuellen Nachrichten einen Blick darauf werfen, was sich für uns hier vor Ort geändert hat. Und wir wollen daran erinnern, dass bisher 7798 Menschen in Sachsen an oder mit Corona verstorben sind – vier von ihnen geben wir heute in der Öffentlichkeit mit einem Nachruf ein Gesicht. Stellvertretend für so viel mehr Leid, das diese Pandemie über viele Familien gebracht hat.

Ein „Öffnungsplan“ allein reicht nicht aus

Und dennoch gehört auch diese Ehrlichkeit dazu: Dieses Corona-Jahr hat rechtsstaatliche Prinzipien gedreht. Die Beschränkung der Grundrechte ist zur Regel geworden, die Freiheiten wiederum müssen plötzlich gerechtfertigt werden. Und das auf der Basis von immer unklareren Begründungen, wenn beispielsweise plötzlich die 35er Inzidenz als neue Wegmarke gesetzt wird, wo vorher die 50 als Ziel prangte.

Nach einem Jahr müssen wir auch so ehrlich sein: Es ist eine Illusion, dass das Virus gänzlich verschwindet, dass es einen Punkt gibt, ab dem alles möglich ist und die Krankheit verschwindet. Ein „Öffnungsplan“ alleine reicht nicht aus, es ist Zeit für einen Plan, wie das Virus ins Leben zu integrieren ist. Was es nun braucht (neben mehr Impfstoff): Mehr Innovation und Ideenreichtum im Management der Krise – es gibt nicht nur „auf“ und „zu“ oder „ja“ oder „nein“.

Von Hannah Suppa