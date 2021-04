Kommentar: Es ist noch nicht die Zeit für Sonderbehandlung für Geimpfte

Leipzig

Freiheit auf Attest ausstellt, muss dafür sorgen, dass für jeden dieselben Spielregeln gelten. Und das ist derzeit nicht der Fall. Außer der Impfbereitschaft jedes Einzelnen sind diese Regeln politisch konstruiert oder aus logistischer Not heraus entstanden. Jeder, der sich impfen lassen möchte, muss sich an Priorisierungen halten und verfügbaren Impfdosen/-Terminen orientieren – und dabei noch die Möglichkeit haben, sich in diesem komplexen Regelwerk zurechtzufinden.

Rahmenbedingungen geben nicht jedem dieselbe Chance

Die Rahmenbedingungen sind nicht so, dass jeder die Wahl hätte, morgen auch schon Geimpfter zu sein. Die ungleiche Behandlung würde Neid anfachen. Ein gefundenes Fressen für Corona-Leugner. Solange keine Chancengleichheit für 20- und 70-Jährige besteht, verbietet sich eine Sonderbehandlung. Eine weitere Tatsache, die gegen Freiheiten auf Attest sprechen, ist das Restrisiko. Es ist nicht mehr als eine Hoffnung, dass sich Geimpfte nicht erneut infizieren und somit ansteckend sein können.

Auch die Infektionslage spricht dagegen. Wir haben zu oft erfahren müssen, dass Lockerungen schlechte Mittel in einer angespannten Situation sind. Warum sollte die Widersprüchlichkeit dieses Mal mehr einleuchten? Wir schließen Kitas und Schulen, ermöglichen aber Geimpften das Abendessen im Restaurant? Am Ende dieser Debatte wird nicht stehen, dass geimpfte Kinder in die Schule dürfen, andere nicht. Und auf welcher Prioriätenliste stehen eigentlich Familien in Gänze?

Mit einer Impfung kann nicht das Recht auf weniger Einschränkungen injiziert werden. Es ist keine Frage der Gerechtigkeit, sondern eine Debatte um Solidarität. Nicht gegenüber denen, die sich nicht impfen lassen möchten. Aber gegenüber denen, die sich nicht impfen lassen können – weil sie noch nicht dran sind.

Von Thomas Lieb