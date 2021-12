Dresden

Corona-Schwurbler und -leugner können sich in Sachsen sicher fühlen. Sehr sicher sogar. Anders ist es nicht zu erklären, dass sie am Freitagabend mit Fackeln und Trillerpfeifen vor dem Privathaus von Sozialministerin Petra Köpping auftauchten. Innenminister Roland Wöller hat den Vorfall zwar verurteilt. Dennoch hat er mit seiner Kommunikation der vergangenen Wochen einen Beitrag zu dieser Eskalation geleistet.

Selbst ernannte „Spaziergänger“ gehen seit geraumer Zeit wieder zu Hunderten gegen die Corona-Politik auf die Straße. An manchen Tagen sind in mehreren Orten gleichzeitig tausende Menschen unterwegs. Die sächsische Polizei hat sie oft schlicht gewähren lassen. Kritik daran ist Wöller mit dem Hinweis begegnet, dass die Beamten nicht überall sein könnten. Die Einsatzkräfte müssten zunächst auch die Versammlungsfreiheit gewährleisten. Die „Spaziergänger“ konnten aus diesen Worten durchaus lesen, dass ihre Aktionen nicht unterbunden werden. Dementsprechend agierten sie in den sozialen Netzwerken und organisierten weitere Aktionen. Eingeschüchtert waren sie jedenfalls nicht.

Regierung lässt letzte Konsequenz vermissen

Es hat eine gewisse Ironie, dass sich gerade Sachsen gern als Vorreiter einer konsequenten Polizeiarbeit inszeniert und von seiner durchsetzungsstarken Polizei überzeugt ist. Je öfter Wöller aber zu den Corona-Kundgebungen Stellung nahm, umso mehr drängte sich das Bild auf, die sächsische Polizei habe resigniert. Was nützt es da, dass Sachsen die Corona-Verordnung am liebsten verschärfen würde, um die vierte Welle zu brechen? Am Ende erweckt die Regierung wegen ihres Innenministers den Eindruck, es mangele ihr an letzter Konsequenz. Das ist das eigentlich fatale Signal, das von dem Protest vor Petra Köppings Haus ausgeht.

Von Kai Kollenberg