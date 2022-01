Leipzig

Keine Frage: Das gewaltsame Eindringen von Demonstranten auf den Hof einer Klinik ist inakzeptabel und sollte auch strafrechtlich geahndet werden. Durchaus problematisch ist aber auch, was im Zuge des Zwischenfalls bei dem Corona-Aufzug da alles öffentlich verlautbart wurde.

Erstens war vielfach von einem Angriff auf eine Klinik die Rede, ja sogar von einer Art terroristischem Akt. Ganz so, als ob Teile der Demonstranten gezielt versucht hätten, in die dortige Psychiatrie einzudringen. Selbst das Aktionsbündnis „Leipzig nimmt Platz“, das vor Ort war, wollte laut Pressemitteilung einen „Sturm eines Gebäudes des Uniklinikums“ wahrgenommen haben. Das mag hervorragend ins Narrativ vom gewissenlosen „Seuchenbefürworter“ passen, das auch diesmal befeuert wurde. Doch entspricht das den Tatsachen? Angesichts der konkreten Situation vor Ort und der Örtlichkeiten ist es wahrscheinlicher, dass die Demonstranten einfach nur aus dem Polizeikessel entweichen wollten. Wer sich als Auswärtiger das Areal etwa mit Google Maps anschaut, erkennt genau an dieser Stelle einen scheinbar passierbaren Durchgang von der Philipp-Rosenthal-Straße bis zur Semmelweisstraße – als einzigen Ausweg aus der polizeilichen Umklammerung.

Zweitens vermochten es viele Twitter-Kommentatoren nicht, der Versuchung zu widerstehen und bastelten aus der Indizienkette „Corona-Schwurbler stürmen Psychiatrie“ allerlei platte Witzchen. „Dort gehören sie hin“, hieß es und: „Können gleich da bleiben“. Dass sie damit psychisch kranke Menschen stigmatisieren, nehmen die Tweet-Verfasser offenbar kalt lächelnd hin.

Von Frank Döring