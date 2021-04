Kommentar: Freiheiten für Geimpfte helfen letztlich uns allen  

Leipzig

Die Impfung ist das Licht am Ende des Pandemietunnels. Endlich eine Möglichkeit, gegen das Virus zurückzuschlagen! Es steht außer Frage, dass die ersten Immunisierten auch mehr Freiheiten genießen sollten. Friseure und Läden müssen sie ohne Test betreten dürfen, bald auch Kinos und Fußballstadions. In Bayern ist es teilweise schon so.

Nun werden erste Gegner der Impf-Freiheit laut. Sie präsentieren ein neues Reizwort dieser an Reizwörtern nicht armen Pandemie: „Impfneid“, sagen sie, dürfe keinesfalls aufkommen. Die Ministerpräsidentinnen Malu Dreyer und Manuela Schwesig argumentieren so. Aber sie begehen einen Denkfehler. Denn Impfneid mag es zwar geben. Er ist aber ein irrationales Gefühl und darf keinesfalls politisch berücksichtigt werden.

Impfungen sind keine Belohnung-Bonbons

Eine Impfung ist schließlich kein Belohnungs-Bonbon, bei dem alle artig warten müssen, bis jeder eins hat. Im Gegenteil: Jeder Geimpfte, der in einer Kneipe oder einem Kino sitzt, wäre eine erste Erlösung für gebeutelte Gastronomie- und Kulturbetriebe. Wer nun aus reinem Gerechtigkeitsdenken die Ladentüren der Republik vor Geimpften zusperren will, handelt so zerstörerisch wie das Virus selbst.

Und was, fragen die Bremser, wenn selbst die Geimpften nicht sicher vor dem Virus sind? Die Corona-Impfung schützt zu 97 Prozent vor schweren Verläufen. Für Geimpfte bleibt also ein Restrisiko, wie es viele täglich eingehen: beim Fahrradfahren, beim Biertrinken. Es kann also in Kauf genommen werden.

Das Virus wird kontrollierbar

Mit den Impfungen bricht eine Zeit an, in der das Coronavirus nicht besiegt, aber endlich kontrollierbar geworden ist. Natürlich wird uns der Schritt auf die andere Seite zeitweise trennen, in Geimpfte und Ungeimpfte. Letztlich aber hilft es uns allen, wenn die Geimpften schon einmal vorangehen – und nicht aus falscher Höflichkeit innehalten.

