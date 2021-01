Leipzig

Die gute Nachricht zuerst: Es geht mit den Corona-Impfzentren im Freistaat endlich los, lange genug hat es ja auch gedauert. Die schlechte Nachricht: Das Land mit der bundesweit roten Laterne bei der Impf-Quote ist nur ganz mühsam aus dem Startblock gekommen. Ein zusammengebrochenes Buchungsportal gleich nach Freischaltung spricht Bände. Die Server waren also offenbar auf den Ansturm bei der digitalen Terminvergabe nicht vorbereitet. Überrascht das noch jemand im Freistaat? Wahrscheinlich nicht, vor allem Eltern nicht, die mit dem ständig zusammenbrechenden Schulportal LernSax ihre täglichen Erfahrungen machen.

Dazu kommt eine Geheimniskrämerei, die dem öffentlichen Interesse am Thema Corona-Impfung nicht im geringsten Rechnung trägt. Ein öffentlicher Termin der Ministerin in Riesa und über fast allen anderen Impfzentren – darunter Leipzig – schwebt so eine Art Nachrichtensperre. Das trägt nicht zur Aufklärung bei, sondern schürt das Misstrauen. Schade vor allem für die Arbeit der vielen Helfer, die vor Ort mit dazu beitragen, dass der Impfstau in Sachsen sich nach und nach auflösen kann. Beim Service und der Kommunikation der Impf-Aktion ist aber auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Was dann auch noch eine gute Nachricht wäre.

Von André Böhmer