Kommentar: In der politischen Debatte um die Hilfe zur Selbsttötung ist für Moral kein Platz mehr

Leipzig

Ist es gut, die Freiheit zu haben, mit seinem Arzt über das freiwillige Ende seines Lebens zu sprechen und im begründeten Fall auch das Recht zu haben, dessen Hilfe zu erhalten? Es ist eine gesellschaftliche Meinungsdebatte, deren Kern man nicht mit Richtig oder Falsch beantworten kann. Die Entscheidung, seinem Leben ein Ende zu setzen, ist die endgültigste aller individuellen Entscheidungen. Und die muss Jeder für sich treffen. Und zwar nur solange er dazu selbst in der Lage ist.

Es geht nicht mehr um das Ob, es geht nur noch um das Wie

Die Freiheit, seinem Leben durch die Begleitung eines Arztes, Sterbehelfers oder Palliativmediziners ein Ende zu setzen, gehört inzwischen aber zum Recht auf Selbstbestimmung. Es geht also nicht mehr um die Grundsatzfrage, ob Suizidbegleitung von freiverantwortlichen Sterbewilligen erlaubt sein darf. Es geht darum, wie sie geregelt wird. Auf dem Weg zur klaren Regelung, wie Hilfe zur Selbsttötung oder ärztliche Suizidassistenz vertretbar durchführbar ist, bewegt sich der Gesetzgeber allerdings immer noch stark im Umfeld jener Debatte, die von ethischen Grundsätzen und moralischer Bedenklichkeit geprägt ist. Das hat in der Diskussion über ein Gesetz zur Sterbehilfe nichts mehr verloren. Dort geht es um die, die sich in ausweglosen Leidensphasen befinden, die das Leben nicht mehr lebenswert machen. Es geht nicht um die, die sich darüber glücklicherweise keine Gedanken machen brauchen, weil es ihnen gut geht.

Die Geschichte der Sterbehilfe (ob aktive oder passive) ist in Deutschland eine Geschichte der Rechtsunsicherheit. Politische Entscheidungen dazu sind durch Gerichte gekippt worden, weil sich die Abgeordneten in ihren Entscheidungen hauptsächlich vom Anspruch lenken ließen, Menschenleben um jeden Preis zu schützen. Menschen in ausweglosen Situationen, für die der Tod die Heil bringendste Station ihres Lebens wäre, gehörten bislang nicht in die Welt von Mehrheitsbildungen.

Die Praktiker brauchen einen legitimen Rahmen für ihr Handeln

Das neue Berliner Parlament sollte aus dieser Geschichte lernen und sich in den kommenden Orientierungsdebatten zur Sterbehilfe auch darauf besinnen, dass ihr Handeln Auswirkungen auf das Handeln derer hat, die immer wieder in die Bredouille geraten, wenn ein leidender Patient den Wunsch auf Erlösung ausspricht. Solange Ärzte, Pflegekräfte und Hospizmitarbeiter keine Rahmenbedingungen gesteckt bekommen, die ihnen eine Legitimation für ihr Tun geben, wird die moralische Bedenklichkeit immer schwerer wiegen als der Wunsch eines sterbenskranken Menschen, aus seiner aussichtslosen Situation befreit zu werden.

Von Thomas Lieb