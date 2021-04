Kommentar: Kliniken brauchen die Notbremse auf der Irrfahrt durch den Notstand

Leipzig

Wenn Notstand und Krise zusammen treffen – erwächst aus dem Mangel die Katastrophe. Die aktuelle Situation in den Krankenhäusern führt es uns wieder einmal klar vor Augen. Und es droht sich zu wiederholen, was wir vor einem Jahr, als wir klatschend auf den Balkons standen und mit einem symbolischen Dank den „Helden der Krise“ zujubelten, schon damals wussten. Für die dramatische Situation auf den Corona-Stationen war das Infektionsgeschehen nicht die Ursache. Darin zeigte sich lediglich die Spitze des Eisbergs nur besonders deutlich. Der Pflegenotstand war schon in der zweiten Welle mehr als ein berufspolitisches Schlagwort. Realität – damals wie heute.

Passiert ist (gefühlt) nichts. Die Situation in den Kliniken spitzt sich erneut bis zur Belastungsgrenze zu – es geht wieder um den Pflegenotstand. Der die Summe aus Sparmaßnahmen bei medizinischer Infrastruktur, immensen Anforderungen an diesen Berufsstand und der inadäquaten Bezahlung von Krankenschwestern und Krankenpflegern bildet.

Dem Balkonjubel folgten politische Versprechen für bessere Bedingungen. Dann ebbte die Welle auf Intensiv- und Normalstationen ab. Und mit ihr die Aufmerksamkeit auf einen Zustand, der sich jetzt ein zweites Mal zu rächen droht. Die, die jetzt in Zwölf-Stunden-Schichten um das Leben anderer kämpfen, verdienen mehr als Beifall und leere Versprechen. Die Branche braucht eine grundlegende Veränderung. Stellschrauben dafür gibt es im Gesundheitssystem. In der kostenintensiven Struktur von Krankenkassen oder im Abrechnungssystem diagnosebasierter Fallpauschalen, das den Kostendruck auf Kliniken nur verstärkt.

Um es in den politischen Jargon zu übersetzen: Kliniken brauchen eine Notbremse auf der Irrfahrt durch den Notstand. Jetzt.

Von Thomas Lieb