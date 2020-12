Leipzig

Von dem vierwöchigen Lockdown, den Sachsens Regierung verordnet hat, ist ein Großteil der Wirtschaft nicht betroffen. In vielen Betrieben gehen zwischen den Feiertagen wie jedes Jahr die Lichter aus, denn da ist traditionell Ferienzeit. Also alles halb so schlimm?

Mitnichten. Die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Krise sind schwer abzusehen. Homogen sind sie auf keinen Fall. Während sich viele Handwerksbetriebe wie an jedem Jahresende vor Aufträgen nicht retten können, bleiben andere jetzt auf ihren Waren sitzen, können ihre Dienstleistungen nicht anbieten.

Anzeige

Pleiten werden kommen

In der Summe ist das Verständnis für die härteren Maßnahmen noch immer groß, auch weil Kurzarbeit, Kredite und die Aussetzung des Insolvenzrechts das Schlimmste bisher verhindert haben. Doch die Pleiten werden kommen – insbesondere im Handel, in der Gastronomie, im Tourismus und auch in der Veranstaltungsbranche. Anders als im Westen können viele Unternehmer hier nicht auf ein dickes Eigenkapitalpolster zurückgreifen und halten demzufolge auch nicht so lange durch. Nicht auszudenken, wenn der Lockdown über den 10. Januar hinaus andauern würde.

Lockdown in Sachsen: Experte befürchtet “Welle von Insolvenzen“

Schon jetzt hat die Krise für mich zwei klare Verlierer. Das ist zum einen der Einzelhandel in den Städten und Gemeinden. Corona hat den Trend massiv verstärkt, sich Produkte jeglicher Art ins Haus liefern zu lassen. Wer die Vorzüge des Online-Handels schätzen gelernt hat, kehrt nur schwer zu den Händlern vor Ort zurück. Viele Innenstädte werden weiter veröden.

Corona spaltet die Gesellschaft

Und zweitens spaltet Corona die Gesellschaft. Wer mit 95 Prozent seines Gehalts in Kurzarbeit ist wie beispielsweise der öffentliche Dienst, der leidet unter den Auswirkungen der Krise weit weniger als all jene, die nur 60 beziehungsweise 67 Prozent haben. Für eine Kellnerin ohne Trinkgeld sieht es noch schlechter aus.

Nachfolgende Generationen werden bei ihrem Berufswunsch das im Blick haben. Wer will es ihnen verdenken, dass sie sich lieber für einen Job im Büro oder Klassenzimmer entscheiden als für einen in der Tourismusbranche oder Gastronomie? Ganz zu schweigen davon, sich in diesen Branchen unternehmerisch zu betätigen, also Risiko auf sich zu nehmen.

So sinnvoll die eingeleiteten härteren Schritte sein mögen - die Politik darf die Nebenwirkungen nicht aus dem Blick verlieren.

Von Andreas Dunte