Der nordsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt wird zur Bundestagswahl im September 2021 nicht wieder kandidieren. Diesen überraschend angekündigten Rückzug kommentiert Frank Pfütze, Leiter der Redaktion Delitzsch/ Eilenburg. Den Beitrag selber können Sie hier nachlesen. Seinen Schritt begründet Wendt auf Nachfrage hier.

Kommentar: Freund, Feind, Parteifreund

Es ist ein politisches Beben und es bebt von Nordsachsen bis Berlin. Marian Wendt tritt bei der Nominierung im Oktober nicht wieder für die CDU Nordsachsen an, um im September 2021 für den Bundestag zu kandidieren. Es wäre seine dritte Amtszeit. Seit sieben Jahren ist er jetzt Abgeordneter für den Landkreis Nordsachsen. Die Entscheidung sei ihm sehr schwer gefallen. Viele Menschen hätten ihn bestärkt, erneut anzutreten.

Aber so ist das bei solchen Entscheidungen. Wenn dich alle Menschen, die dir auf den Schultern rumklopfen, auch wirklich unterstützen und wählen, funktioniert das auch mit dem Wiedereinzug in den Bundestag. Die Wahrheit ist oft eine andere. Und das zieht sich durch alle Parteien. SPD-Frontmann Heiko Wittig aus Löbnitz hat jahrelang im Landkreis Top-Ergebnisse für seine Partei geholt. Und trotzdem in Dresden nie einen Fuß in die Tür bekommen. Hinter den Kulissen spielt sich oft das wahre politische Leben ab, mit offenen und geschlossenen Visieren.

Dass Wendt mit 35 Jahren freiwillig neue Herausforderungen sucht, ist darum anzuzweifeln. Vielmehr dürfte es an der Basis unerträglich für ihn geworden sein. Beleidigungen und Beschimpfungen von politischen Gegnern inbegriffen. Ohne Rückhalt aus dem eigenen Lager lässt es sich schwer kandidieren, auch wenn „viele Menschen das möchten und Wendt bestärken“. Das reicht nicht. Das hat er erkannt und die für ihn richtigen Schlüsse gezogen. Er ist jung und intelligent genug, um für sich neue Perspektiven mit Leben zu erfüllen. Da ist es auch konsequent, die Ämter als Kreistagsmitglied und im Kreisvorstand niederzulegen.

Marian Wendt arbeitet fleißig und engagiert für Nordsachsen. Er ist präsent, stellt unter anderem die Themen innere Sicherheit, Ausbau des Breitband-Internets und der Verkehrsinfrastruktur in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Und da gibt es abrechenbare Ergebnisse. Das wird er bis zum Ende seiner Amtszeit durchziehen. Er ist ein würdiger Abgeordneter, der leider viel zu früh abtritt.

Von Frank Pfütze