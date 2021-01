Leipzig

Michael Kretschmer hat eine Frau, Birgit Sperling-Köhler, zum Gespräch eingeladen. Und alles, was die Frau dafür tun musste, war mit einigen Bekannten vor Kretschmers Wohnhaus aufzuschlagen – und den Ministerpräsidenten, der gerade Schnee schippte, zu einer Diskussion zu nötigen.

Das Gespräch wurde gefilmt, man kann es auf YouTube ansehen. Die Gruppe trägt Unwahrheiten vor, über Corona-Inzidenzen oder Übersterblichkeit. Und Kretschmer hält dagegen. Nach 20 Minuten bricht er entnervt ab. Und er machte ein Versprechen: Die Diskussion solle fortgesetzt werden. Am Freitag ist es so weit, per Stream.

Was tut Kretschmer da? Die könne er eh nicht überzeugen, sagen manche. Er wolle sich anbiedern, sagen andere. Viele fragen sich: Warum belohnt der Ministerpräsident Leute, die ihn zu Hause aufsuchen, dafür mit Aufmerksamkeit?

2019 konnte Kretschmer kaum AfD-Wähler umstimmen

Es ist ein Markenzeichen des sächsischen Ministerpräsidenten, dass er sich gerne mit denen auseinandersetzt, die man als AfD-nah bezeichnen könnte. Kretschmer tat es während des Wahlkampfs 2019 auf unzähligen Marktplätzen. Kürzlich, eher ungestüm und ohne Maske, im Dresdner Stadtgarten. Nun, unfreiwillig, vor seinem Privathaus.

Analysen der Landtagswahl zeigen jedoch: Politisch hat ihm das Reden nichts gebracht – wirklich umstimmen konnte er wohl nur die wenigsten.

Die selbst ernannten „Corona-Rebellen“ nun sind Leute, die nicht ohne Grund an andere Wahrheiten glauben, sich über alternative Medien, Facebook und Telegram informieren, an einer gänzlich anderen Öffentlichkeit teilnehmen.

Denn viele ihrer Anliegen sind in letzter Zeit immer weniger wichtig geworden – schon lange vor Corona empfanden einige das so. Heute haben sie nun immer andere Fakten und Zahlen parat, als die der offiziellen Ämter und Behörden. Für sie ist Corona weit weg oder gar nicht existent. Und die Maßnahmen sind daher aus ihrer Sicht unangemessen.

Dabei ist es ein wichtiger Unterschied, ob jemand politisches Handeln und die Entscheidungsbasis kritisch hinterfragt – oder bestehende Fakten ignoriert und leugnet.

Es führt aber zu nichts, Leuten das Gespräch zu verweigern, weil sie an „alternative Fakten“ glauben, wenn diese Leute längst faktisch in alternativen Welten leben. Es ist auch nutzlos sich zu empören, dass die Leute den wissenschaftlichen Analysen einer Öffentlichkeit nicht vertrauen wollen, zu der sie längst alle Verbindungen gekappt haben.

Selbstverständlich wird Kretschmer diese Leute nicht per Stream von Fakten überzeugen. Aber er wird sie für einen Moment wieder auf seinen, unseren rationalen Boden lassen. Er wird ihnen aufzeigen, dass es möglich ist, auf diesen zurückzukehren. Vielleicht werden das einige würdigen. Für die Dauer des Gesprächs – und vielleicht auch darüber hinaus.

Das muss man fast schon hoffen. Denn eine Besonderheit hat diese Pandemie: das Leugnen endet mitunter tödlich.

