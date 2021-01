Leipzig

Was für ein Gemurkse: Die Schüler sollen wieder zum Präsenzunterricht, aber ein Corona-Test vorher ist freiwillig. Wer ihn trotzdem will, muss zum Beispiel auf dem Land meist längere Strecken gemeinsam mit anderen Schülern im Bus zurücklegen – ohne zu wissen, ob sie nicht vielleicht Corona haben. Und dann sind die Tests in der Schule auch noch so terminiert, dass viele Jugendliche erst nach dem ersten Unterrichtstag dran kommen können. Au weia! Wenn mich je einer fragen würde, wie man am besten Corona verbreitet – ich würde ihn ins sächsische Schulsystem schicken. Mit ministerieller Verfügung wird hier Corona breit getragen.

Es gab genügend Mahner

Mahner gab es vorher genug. Schülerräte haben sich in Massen gegen diese Vorgehensweise gewehrt, die Gewerkschaft der Lehrer ebenso. Und auch Leipzigs OBM Burkhard Jung ( SPD) hatte sich als Chef des Deutschen Städtetages gegen die verfrühte Wiedereröffnung ausgesprochen.

Es wären andere Wege möglich gewesen

Dabei hätte es so einfach organisiert werden können: Am Montag wären die Schüler individuell und in aller Ruhe zu den Testeinrichtungen gereist, ihnen wäre dort der Abstrich abgenommen worden. Bis zum Abend wäre Zeit gewesen, die Tests auszuwerten. Per Mail hätten die Schüler dann das Okay bekommen – oder wären direkt ans Gesundheitsamt weitergemeldet worden und hätten von dem die Aufforderung für weitere Tests bekommen.

Zwei Tage Zeit lassen

Besser noch wäre wahrscheinlich gewesen, von vorn herein zwei Tage für die Tests anzuberaumen. Die zusätzliche Zeit ohne Unterricht wäre im Verhältnis zu der jetzt ausgelösten Corona-Gefährdung sicher verschmerzbar gewesen.

Testpflicht wäre sinnvoll

Angesichts der vielen Corona-Toten und des tückischen Virus wäre auch eine Testpflicht bei den Schülern sinnvoll gewesen, wie eine solche bei den Lehrkräften. Nur so kann Vertrauen in die Einrichtung Schule als sicherer Ort wachsen. Und: Was bei den Kitas für Masern gilt, sollte auch bei den Schulen greifen. Schon vergessen? Ohne Masern-Impfung darf kein Kind in eine Kita. Aber ohne Corona-Test geht’s in die Schule? Was für ein Gemurkse!

Von Jörg ter Vehn