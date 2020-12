Leipzig

Die „zweite Corona-Welle“ ist in Sachsen jetzt bereits außer Kon­trolle – und nun spricht Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) bereits von der dritten.Natürlich wählt er seine Worte kurz vor dem Fest drastisch – es ist der kommunikative Versuch, durch Appelle etwas zu drehen und Einfluss darauf zu nehmen, dass die Sachsen über die Feiertage nicht zu viel und mit zu vielen feiern, reisen, unbedacht sind. Reicht das?

Wenn die Bevölkerung nicht „mitzieht“, wie es dieser Tage gern heißt, wird es unmöglich, dem Anstieg der Neuinfektionen in unserem Land etwas entgegenzusetzen. Wenn sich jeder sein Schlupfloch in der Verordnung sucht, um sich weniger stark einschränken zu müssen, wird das Land weiter ungebremst den steilen Berg herunter rasen. Gerade jetzt, wo die bevorstehenden Impfungen Hoffnung machen. Sicher, man kann jetzt aufzählen, was alles nicht gut gelaufen ist in diesem Jahr – in der Bundespolitik, in Sachsen, in einzelnen Kreisen: Das Hin und Her der Politik. Das Versäumnis, die Pflege, Altenheime, aber auch Gesundheitsämter im lauen Sommer besser auszustatten. Das langsame Vortasten von Maßnahme zu Maßnahme. Das ewige Gezerre um die härtesten oder lockersten Regelungen. Das unzureichende digitale Tracking. Einzig: Was hilft’s? Jetzt geht es um akute Schadensbegrenzung. Die kritische Analyse des staatlichen, aber auch gesellschaftlichen Handelns, wird uns später noch lange beschäftigen. Mit Recht.

Viele Möglichkeiten bleiben in Sachsen nicht mehr, um das Infektionsgeschehen einzudämmen: Eine Ausgangssperre wie in Griechenland, wo man sich per SMS für eine Stunde zum Spaziergang anmelden muss? Eine Abriegelung der Hotspots? Das Runterfahren aller Arbeitsstätten? Fern sind diese Szenarien zumindest für Sachsen nicht mehr. Es werden harte Wochen – zehn? Oder mehr? Es liegt auch an jedem Einzelnen.

Von Hannah Suppa