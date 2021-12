Dresden

Christian Piwarz ist regelrecht verhasst bei einem Teil der Elternschaft. Sachsens Kultusminister betont in stoischer Gleichmut, dass für ihn eines Priorität hat: offene Kitas und offene Schulen. Ein nicht geringer Teil der Väter und Mütter kommentiert diese Entscheidung mit einer Mischung aus Spott und Zorn. Piwarz hat sich davon nicht beirren lassen, wie die neue Corona-Verordnung beweist. Zu Recht! Die Schulen müssen geöffnet bleiben.

Selbst Drosten ist gegen Schulschließungen

Niemand wird bestreiten, dass es an Schulen zu Infektionen kommt. Das hat die Pandemie ausreichend bewiesen. Zuletzt waren 39 der 1400 öffentlichen Schulen in Sachsen komplett geschlossen, an 256 Schulen wurden einzelne Klassen vorübergehend in die häusliche Lernzeit geschickt. Diese Zahlen haben die Befürworter von Schulschließungen schnell zur Hand. Entlastendes blenden sie aus.

Dabei betrachtet das Robert-Koch-Institut die Schulen eher nicht als Pandemietreiber: Größere Ausbrüche seien dort selten. Der von vielen geschätzte Virologe Christian Drosten hofft, dass man die Schulen geöffnet lässt. Stattdessen könnte die Wirtschaft mit einer harten Homeoffice-Auflage in die Pflicht genommen werden. Kinder und Jugendliche hatten im Gegensatz zu den Unternehmen aber bislang keine große Lobby.

Mehr Depressionen, größere Lernrückstände

Wer nach den Erfahrungen der Pandemie die Schulen zusperren will, verkennt die Situation – oder er ist angesichts der Statistiken ein Zyniker. Knapp 480.000 Jugendliche zusätzlich haben laut einer Studie auch wegen des Heimunterrichts in Deutschland mit Depressionen zu kämpfen. Mehr als ein Viertel der 10- bis 16-Jährigen klagt über Lernrückstände. Ein Gespräch an Schulen zeigt: Lehrerinnen und Lehrer wissen nicht, wie sie den Stoff aufholen sollen.

Das Testsystem funktioniert

Die Panik geht dennoch um. Sachsens Landesschülerrat verlangt aus Sorge vor dem Virus ein flächendeckendes Wechselmodell, bei dem sich Homeschooling mit Präsenzzeiten abwechselt. Könnte man den Schülern nicht die Furcht nehmen, wenn die Erwachsenen die Diskussionen um die Schulen weniger angsterfüllt führen würden? Das System mit dem mehrmaligen Testen funktioniert nämlich. Die Inzidenz ist in Sachsen zwar stabil jenseits der 1000. Umfassende Schulschließungen sind gleichwohl nicht notwendig geworden.

Kretschmers Omikron-Aussage ändert wenig

Es ist richtig, dass die Landesregierung zurückhaltend agiert. Die jüngste Aussage des Ministerpräsidenten, der Schulschließungen Anfang 2022 wegen der Omikron-Variante nicht ausschloss, ändert daran wenig. Michael Kretschmer hat gleichzeitig sehr deutlich gemacht, dass ein Schul-Lockdown für ihn das letzte Mittel ist. Ein Teil der Eltern wird die Regierung für diese Einstellung weiterhin verfluchen. Ihre Kinder werden es Sachsen aber irgendwann danken.

Von Kai Kollenberg