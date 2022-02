Leipzig/Dresden

Die Impfpflicht für Pflegekräfte wird an folgenden Daten scheitern: Ein Drittel aller Mitarbeiter in Sachsens Pflegeheimen ist geschätzt ungeimpft. Regional hat manchmal sogar nur etwas mehr als jeder Zweite sich die Spritze geholt. Diese Zahlen können verstören und wütend machen. Sie sind aber Ausdruck einer Realität, die niemand umgehen kann. Da bringt es nichts, stur an dem Vorhaben festzuhalten wie einige Vertreter der Ampel-Koalition auf Bundesebene es derzeit tun.

Es grenzt an Realitätsverweigerung, was dieser Tage mancher Bundespolitiker zu Protokoll gibt. Bei einer zu niedrigen Impfquote müsse man eben Betten in den Heimen abbauen, um mit den geimpften Pflegekräften die verbliebenen Pflegebedürftigen zu versorgen, sagt ein Grünen-Gesundheitspolitiker. Unerbittlich hängt er an der Impfpflicht, die ein Vorzeigeprojekt der Ampel-Koalition in Berlin ist. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verspricht zwar Hilfe für die Bundesländer, einem Streit mit ungeimpftem Personal möchte er aber nicht ausweichen. Den Konflikt müssten die Länder austragen. Schönen Dank auch, meint man aus Sachsen zu hören.

Die entscheidende Frage beantwortet Berlin nicht

Der Bund unterstellt, dass sich Länder wie Sachsen die Entscheidung allzu leicht machten und sich von den Impfunwilligen erpressen ließen. Das Gegenteil ist der Fall. Alle Versuche, einen immer noch großen Teil der Bevölkerung von der Impfung zu überzeugen, sind im Freistaat gescheitert. Pfleger drohen mit der Kündigung, falls die Impfpflicht kommt. Darauf zu vertrauen, sie zögerten im letzten Moment doch, wäre politisches Zocken. Wenn die Landesregierung, die seit über einem Jahr für das Impfen wirbt, angesichts dieser Gesamtlage Ermessensspielräume nutzen will, ist das verantwortungsvoll. Die entscheidende Frage beantwortet Berlin nämlich nicht: Was wäre jenseits aller politischen Besserwisserei die Alternative?

Die Impfpflicht für Pflegekräfte war und ist ein Gesetz, das allein von der Symbolik lebt. Aus diesem Grund scheitert der Bund bislang an der praktischen Umsetzung: Bis heute beklagen die Länder, dass sie nicht konkret wissen, ob nur die Pfleger von der Impfpflicht betroffen sind oder auch der Handwerker, der im Heim arbeitet. Oder wie mit einem Pfleger umzugehen ist, der erst am 31. März seinen Impftermin hat, also zwei Wochen nach dem Stichtag des Gesetzes. Bloß auf die Einzelfallprüfung durch die Gesundheitsämter hinzuweisen, hilft da wenig. Davon regeln sich die Probleme auch nicht.

Angesichts der verfahrenen Lage braucht es nicht viel, sich auszumalen, welche Schwierigkeiten erst eine allgemeine Impfpflicht bereiten würde. Den Praxistest besteht schon diese Variante derzeit nicht. Es ist vermutlich aber erst eine Ministerpräsidentenkonferenz nötig, bis auch der Bund ein Einsehen hat.

Von Kai Kollenberg