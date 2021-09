Leipzig

Es wird ungemütlich für Ungeimpfte. Und das ist offenkundig auch so gewollt. Da mögen die Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten sowie Landespolitiker noch so oft eine Corona-Impfpflicht ausschließen – dieselben Politiker beschließen immer mehr Regelungen, die das Alltagsleben ohne Impfung so kompliziert machen, dass eben doch ordentlich Druck ausgeübt wird.

Ohne, dass dies übrigens ein großes Thema im eigentlich so lauten Bundestagswahlkampf wäre. Das sächsische Kabinett beschließt in der kommenden Woche die neue Corona-Schutzverordnung und damit das „2G“-Optionsmodell. Ein Weg, den auch andere Bundesländer wie Hamburg, Berlin, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Hessen gehen.

Erneut droht ein Flickenteppich

Gastronomen und Veranstalter sollen also selbst wählen können, ob sie nur Geimpfte und Genesene einlassen oder auch Getestete. Bei „2G“ könnten auch Masken- und Abstandsregelungen entfallen. Was aber tatsächlich entfällt: Eine klare Entscheidung der Politik. Es droht erneut ein Flickenteppich in der Bundesrepublik, in jeder Stadt und jeder Gemeinde, mit der wiederkehrenden Alltagsfrage: Was darf ich nun, was brauche ich dafür?

Abgewälzt wird die Entscheidung, getarnt als „Option“, auf Unternehmer, auf Einzelpersonen. Die sich wiederum fragen müssen, ob sie den rigorosen „2G-Weg“ gehen wollen, wenn sie mit Anfeindungen und Pöbeleien rechnen müssen, weil sie Ungeimpfte ausschließen. Statt einer Grundrechtsdebatte wird also eine Hausrechtsdebatte geführt.

Es fehlt der Blick auf die noch bestehende reale Gefahr

Dass in Sachsen zunächst in Erwägung gezogen wurde, auch dem Einzelhandel die Option zu geben, Ungeimpfte außen vor zu lassen, ist schikanös. Inzwischen ruderte das Sozialministerium zurück – aus gutem Grund. Denn das wäre ein Lockdown der Ungeimpften gewesen, der wohl auch rechtlich so keinen Bestand gehabt hätte. Selbst im härtesten Lockdown unserer Pandemiezeit im Dezember 2020 waren Supermärkte und andere Geschäfte des täglichen Bedarfs für alle offen. Und da war die Ausgangslage noch eine ganz andere.

Denn was in der Debatte derzeit fehlt, auch in Sachsen: Der Blick auf die noch bestehende reale Gefahr, die über das hinaus geht, was wir als Gesellschaft ohnehin als Lebensrisiko zu tragen haben – bei inzwischen freier Entscheidung eines jeden Erwachsenen, ob er die Impfung nutzt oder nicht.

Warn- und Mahnszenario

Während andere Länder sukzessive mit Blick auf die Impfquoten bei den gefährdeten Gruppen die Einschränkungen zurücknehmen und einen Umgang mit dem Virus, was eben nicht mehr verschwinden wird, gefunden haben – wird in Deutschland weiterhin vor allem mit einem Warn- und Mahnszenario operiert, sitzen Kinder mit Masken im Unterricht.

Ja, die Impfquote in Deutschland muss höher werden – gerade in Sachsen. Doch sogar hier ist die vulnerable Gruppe der Ü60-Jährigen zu 76,6 Prozent vollständig geimpft. Die, die heute mit Covid auf Intensivstationen liegen, sind vor allem Ungeimpfte. Was es braucht: Ausreichende Impfangebote – und viel Überzeugung sowie eine aufrichtige Debatte über Freiheit versus Gesundheitsschutz auf Basis von Fakten. Doch nicht einfach ein optionaler Ausschluss ganzer Bevölkerungsteile vom Alltagsleben.

Von Hannah Suppa