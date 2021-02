Leipzig

Das lässt aufhorchen: Am Tag vor der nächsten Video-Runde mit der Kanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und –Präsidenten prescht Sachsen nach vorn. Grundschulen und Kitas machen wieder auf, der Abholservice im Einzelhandel wird nun ab 15. Februar auch angeboten. Das dürfte bei tausenden Eltern in Sachsen zu Freudensprüngen führen. Und bei Ärztinnen und Ärzten, die um die weiter angespannte Situation auf den Covid-19-Stationen wissen, gibt es noch mehr Sorgenfalten.

Wird die Kanzlerin düpiert?

Ausgerechnet das Bundesland, das noch im Dezember am Corona-Abgrund stand, geht nun also in die Offensive bei den Lockerungen. Ist das politischer Mut oder pandemischer Übermut? Und vor allem: Führt Sachsen damit die Verhandlungen mit der Kanzlerin ad absurdum? Zumindest das lässt sich klar mit Nein beantworten. Bei den Gesprächen zwischen Bund und Ländern werden für Schulen und Kitas nur Rahmenvereinbarungen getroffen. Das konkrete Vorgehen regeln die Länder selbst, weil sie für Bildungseinrichtungen selbst zuständig sind. Ja, Sachsen kann deshalb wie schon Niedersachsen, Hessen oder Bremen eigene Regeln für Kitas und Grundschulen aufstellen.

Tschechien als Warnung

Der rechtlich-föderale Hintergrund ist damit klar. Schwieriger wird es schon mit Blick auf weitere Lockerungen. Was passiert, wenn ohne Absicherung alles wieder freigegeben wird, zeigt uns gerade das Nachbarland Tschechien, wo die Infektionszahlen weiter in die Höhe schnellen. Sachsens Koalition tut deshalb sehr gut daran, sich nicht nur an den (erfreulicherweise) sinkenden Inzidenz-Werten zu orientieren. .

Lockerungs-Grenze ist das Mindeste

„Das Virus ist hinterlistig“, hat Leipzigs Chef-Infektiologe Professor Lübbert im April 2020 gesagt. Daran hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, man denke nur an die Mutationen. Insofern ist es das Mindeste, wenn jetzt die Landesregierung im Lockerungs-Korridor eine Grenze einzieht. Steigen die Infektionszahlen, wird wieder geschlossen. Dennoch: Es ist ein sehr gewagter Schritt und ein Gang über ganz dünnes Eis

Von André Böhmer