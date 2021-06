In Sachsen tobt derzeit ein heftiger Koalitionskrach, nachdem Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in einem LVZ-Interview gegen seine Regierungspartner SPD und Grüne kräftig austeilte. Beide Parteien wehrten sich. LVZ-Landeskorrespondent Andreas Debski kommentiert den Streit in der Kenia-Koalition.