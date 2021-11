Schkeuditz

Wofür braucht es die Linke noch? Das war die entscheidende Frage des sächsischen Landesparteitages. Eine klare Antwort hat es nicht gegeben. Genau das ist das Dilemma der Linken: Die Partei ist permanent auf der Suche, dreht sich um sich selbst. Das mag sich als schonungslose Analyse oder basisdemokratische Willensbildung bezeichnen lassen. Doch wer am Ende nicht konkret sagen kann, wofür sie oder er steht, muss sich über den Schwund wie bei der Landtagswahl 2019 und bei der Bundestagswahl 2021 nicht wundern.

Deshalb befindet sich die Linke am Scheideweg – nicht nur in Sachsen, sondern auch bundesweit. Dabei geht es längst nicht mehr um die Frage, ob mehr oder weniger Sahra Wagenknecht gut tun würde. Eines der großen Probleme der Partei ist die Kannibalisierung im linken Spektrum, die in Richtung SPD und Grünen nicht zuletzt während des Bundestagswahlkampfes versucht wurde. Doch die Linke, und das ist ebenfalls eine Konsequenz des sächsischen Landesparteitages, wird weder als Sozialdemokratie 2.0 noch als Konkurrenz zu den Grünen eine langfristige Überlebenschance haben.

Die Linke muss sich grundlegend ändern

Der Umkehrschluss lautet: Wenn die Linke nicht als Klientel- und/oder Großstadtpartei verkümmern will, muss sie sich grundlegend ändern. Die Kunst wird darin bestehen, das Eine zu tun – ohne das Andere zu lassen. Das Potenzial der Großstädte hat die Partei zwar auch in Sachsen gerade noch einmal gerettet. Doch wer tatsächlich mitreden, wer nicht nur divergierende Schlagworte und eine antikapitalistische Weltanschauung postulieren will, kann sich nicht im einstelligen Prozentbereich einrichten. Oder, um mit einem der Urväter der Partei zu sprechen: Die Linke hat die Welt in den vergangenen Jahren immer wieder vielstimmig interpretiert – es kommt aber darauf an, sie zu verändern.

Dazu gehört letztlich auch, die Lebenswirklichkeit in den ländlichen Regionen aufzunehmen und abzubilden. Immerhin wohnen fast zwei Drittel der sächsischen Wählerinnen und Wähler auf dem Land. Damit trägt die Linke, wie übrigens andere Parteien auch, den gesellschaftlichen Konflikt zwischen Stadt und Land hautnah aus. Wollen die Genossinnen und Genossen auch in Zukunft noch relevant sein, müssen sie diesen Spagat hinbekommen. Um sich zu besinnen und dieser Realität zu stellen, hat es vielleicht die Bundestagswahl gebraucht – diesen gewaltigen Schuss vor den Bug. Die Antwort auf diese für die Partei existenzielle Frage steht bislang allerdings noch aus.

Von Andreas Debski