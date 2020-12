Leipzig

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit - dieses beliebte Weihnachtslied muss in diesem Jahr umgedichtet werden. Die Haustüren bleiben zu, die Geschäfte geschlossen: Der Advent 2020 ist eine Ankunft in der harten Corona-Realität. Schulen, Kindergärten, Baumärkte, Läden dicht. Keine Konzerte, kein Hallensport, Gastronomie nur mit Abholservice: Der am Freitag beschlossene Lockdown betrifft fast jeden in Sachsen. Plötzlich ist das Wort „Verzicht“ in aller Munde, das viele allenfalls noch von Erzählungen der Großeltern aus DDR-Zeiten oder aus noch dunklerer Kriegsvergangenheit kannten.

Dass aber Ministerpräsident Michael Kretschmer nun gar von „autoritären Maßnahmen“ des Staates spricht, um die Regeln und Verbote durchzusetzen, muss einen hellhörig werden lassen. Wie soll dieses Durchgreifen des Staates in der Praxis aussehen? Ungute Erinnerungen an den ABV werden zumindest im Osten wach, als der sogenannte Abschnittsbevollmächtigte für Ordnung im Wohnquartier sorgte und dabei nicht selten in seinem Machthabitus übers Ziel hinausschoss. Bei allem Verständnis für den Handlungszwang: Der demokratische Rechtsstaat darf auch in dieser Krise nicht Maß und Mitte verlieren.

Anzeige

Kretschmers Drohung zeigt aber auch, wie groß inzwischen die Verzweiflung darüber ist, dass alle bisherigen Corona-Maßnahmen nicht so recht greifen wollen. Vielleicht haben wir uns das alle selbst ein bisschen in unserem Sorglos-Sommer eingebrockt. Vielleicht trifft aber auch nur die nüchterne Einschätzung der Wissenschaft zu, die nach der Erfahrung der Spanischen Grippe bereits im Frühjahr eine harte zweite Corona-Welle zum Jahresende vorhersagten. Nicht alles liegt in unserer Macht, den Lauf der Dinge endgültig zu bestimmen. Für eindeutige Schuldzuweisungen ist es jedenfalls zu früh - und sie helfen auch momentan nicht weiter. Was jetzt bleibt, ist die Einsicht: Ohne harte Regeln geht es nicht, wir müssen Verzicht üben. Das ist eine bittere Bescherung vorm Fest, gewiss. Aber immer noch besser, als ein neues Bergamo in Sachsen, wie der Spiegel bereits besorgt schreibt.

Von Olaf Majer