Dresden

Die Maxime von CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gilt noch immer: Man werde einander in der Corona-Krise viel verzeihen müsse, hatte er im Frühjahr 2020 erklärt, als Deutschland vom Virus überrumpelt wurde. In Sachsen weiß man heute angesichts von Inzidenzen jenseits der 1000 nicht, wo man mit dem Verzeihen anfangen soll. Auch die Regierung tut viel, um die Lage zu erschweren. Sie ist dazu übergegangen, ihr eigenes Handeln zu konterkarieren.

Wirrwarr um Corona-Regeln in Sachsen

Mehrmals hat Sachsen zuletzt seine Corona-Regeln verschärft: Aus dem 2G-Optionsmodell für einzelne Bereiche wurde die 2G-Pflicht, wurde dann der Teil-Lockdown für alle. Regierungsvertreter gaben sich viel Mühe, die Regelungen zunächst zu preisen, zogen sie anschließend aber schnell in Zweifel. Das Hin und Her bei den Weihnachtsmärkten war bisher das unrühmlichste Beispiel für das Wirrwarr an gültiger Rechtslage, empfohlenem Vorgehen und moralischen Vorgaben der schwarz-grün-roten Regierung. Dann setzte die aktuelle Debatte um einen umfassenden Lockdown ein – drei Tage, nachdem eine neue Verordnung in Kraft treten konnte.

Ein neuerlicher Lockdown mag sinnvoll sein, er ist es wahrscheinlich auch, da Corona mit voller Kraft in den Regionen wütet. Darum geht es aber nicht. Die Sachsen muss die Frage beschäftigen, ob diese Regierung die Kraft besitzt, die Maßnahmen, die sie für richtig hält, auch umzusetzen. Oder ob sie dazu übergegangen ist, sich aus Opportunitätsgründen und fehlender Courage mit weniger zufrieden zu geben – im vollen Bewusstsein, dass eigentlich anderes geboten wäre. Derzeit spricht fast alles für Variante zwei.

Diese Regierung riskiert das Vertrauen der Bürger

Die CDU ziert sich seit Wochen, ihrem Ministerpräsidenten bei seinem harten Corona-Kurs zu folgen. Teile der Fraktion haben den Ernst der Lage lange regelrecht geleugnet. Die Grünen haben ihre Zweifel immerhin weitestgehend offen geäußert. Bei ihnen schwingt aber auch die taktische Vorsicht mit, die neue Ampelkoalition in Berlin nicht mit scharfen Forderungen aus Sachsen vor eine erste Bewährungsprobe zu stellen. Die SPD hält es ähnlich. Da wirkt es fast wie ein Wunder, dass diese Koalition sich überhaupt zu bestimmten Punkten durchringen konnte.

Der Preis all dessen ist eine Regierung, die das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger riskiert. Dabei ist sie doch eben darauf angewiesen, um diese Krise in den Griff zu kriegen. Momentan können sich die Sachsen allerdings nicht darauf verlassen, dass die Vorgaben der Landesregierung eine lange Halbwertszeit haben.

Eine Pandemie ist eigentlich der denkbar schlechteste Zeitpunkt für eine Regierungs- beziehungsweise eine Koalitionskrise. Anscheinend möchte Schwarz-Grün-Rot in Sachsen aber ausprobieren, welche Resultate man erzielt, wenn man es trotzdem einfach mal darauf ankommen lässt.

Von Kai Kollenberg