Leipzig

Auch der letzte große Stimmungstest der Leipziger Volkszeitung vor der Landtagswahl bestätigt, dass letztlich zwei Parteien den Sieg unter sich ausmachen werden: Die CDU und die AfD. Daran dürfte sich bis zum 1. September nichts mehr ändern, auch wenn einige Wähler noch unentschlossen sind, wo sie am Ende ihr Kreuz machen.

Die Frage, wer gewinnt, ist sicher für das Image der jeweiligen Partei und auch für die Außenwirkung des Freistaates Sachsen von großer Bedeutung, für die kommende Regierungsbildung indes nicht unbedingt.

Als die CDU 2014 die Landtagswahl im benachbarten Thüringen gewann, titelte die LVZ: „ Lieberknecht gewinnt die Wahl, muss aber um die Macht zittern.“ Und genau so kam es: Die CDU holte unter der amtierenden Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht 34 Prozent und damit weit mehr Stimmen als alle anderen Parteien. Aber: Es reichte nicht zum Alleinregieren, und es fand sich auch kein Koalitionspartner mehr. Im Gegenteil: Die Linke, mit 28 Prozent damals zweitstärkste Kraft, schmiedete mit ihrem Spitzenkandidaten Bodo Ramelow ein rot-rot-grünes Bündnis und regiert – wenn auch mit einer hauchdünnen Mehrheit – bis heute.

Übertragen auf Sachsen heißt das, selbst ein Sieg der AfD muss nicht bedeuten, dass die tatsächlich regieren darf. Nach allem, was bisher bekannt ist, steht hierzulande keine einzige Partei bereit, mit den Rechtsnationalen ein Bündnis einzugehen. Allerdings wäre die verlorene Wahl eine große Schmach für die CDU, die damit zum ersten Mal seit fast 30 Jahren in Sachsen nicht auf dem Siegerpodest stünde und als Zweitplatzierter mühsam Mehrheiten organisieren müsste, um das Land regierbar zu halten.

Die Sache wird auch bei einem knappen Sieg der CDU nicht einfach, unter anderem, weil Spitzenkandidat und Ministerpräsident Michael Kretschmer eine Zusammenarbeit mit den Linken ebenso klar ausgeschlossen hat, wie mit der AfD. Die Linke wird aller Voraussicht nach als drittstärkste Kraft durchs Ziel gehen, fällt als Bündnispartner aber aus. Bleiben Grüne, SPD und – vielleicht – die FDP. Wenn man alles addiert, was noch möglich ist, könnte es gerade so reichen.

In Anlehnung an einen alten Slogan der Linken könnte man wohlwollend von Kretschmers bunter Truppe sprechen, und das Nachbarland Sachsen-Anhalt ist nach der Wahl 2017 auch mit einer schwarz-rot-grünen Koalition ins Abenteuerland Kenia aufgebrochen, die bis heute hält. Aber: Ein kraftvoller Antritt sieht anders aus. Und bei einem solchen Bündnis in Sachsen hätte die CDU natürlich niemals mehr die Beinfreiheit, die sie jahrelang seit seligen Zeiten von Landesvater Kurt Biedenkopf gewohnt war ...

Nach der Wahl wird politisch im Freistaat eine neue Ära anbrechen. Das ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Wie heißt es so schön bei Hermann Hesse? „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ...“

Von Jan Emendörfer