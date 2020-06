Leipzig

In der Regel werden sächsische Behörden kurz vor dem Wochenende nicht mehr sehr aktiv. Wenn doch, müssen gewichtige Gründe vorliegen. Oder sie stehen unter Druck. Nur so ist zu erklären, dass am Freitagnachmittag extrem kurzfristig eine Pressekonferenz zur Leipziger Fahrrad-Affäre im Dresdner Innenministerium einberufen wurde, die vor allem die Leipziger Medien logistisch vor große Probleme stellte.

Doch nur Altbekanntes

Die Information zum Treffen kam knapp zwei Stunden vorher, was gelinde gesagt eine Frechheit war. Für uns als LVZ schon die zweite Brüskierung innerhalb von zwei Tagen. Am Donnerstag hatte uns Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze ein fest vereinbartes Interview sehr kurzfristig abgesagt. Wir wollten von ihm Details zu den skandalösen Vorgängen um verschobene Fahrräder wissen. Weil es dazu nicht kam, erhofften wir uns von der Pressekonferenz Aufklärung, zu der wir mit Mühe und Not noch einen Reporter schicken konnten. Immerhin sah es so aus, als ob mit Leipzigs obersten Polizisten auch Innenminister Roland Wöller ( CDU) und Sachsens Polizeichef Horst Kretzschmar endlich Licht ins Ermittler-Dunkel bringen wollten.

Doch statt neuer Einblicke gab es eher nur Altbekanntes zu hören. Die Öffentlichkeitsarbeit liegt jetzt in den Händen der ermittelnden Staatsanwaltschaft. Aha, das wussten wir aber schon. Und dass die Vorgänge „ungeheuerlich“ und „unentschuldbar“ ( Wöller) seien, war auch schon so ähnlich zu hören und zu lesen. Fazit: Diese Pressekonferenz war nicht nur organisatorisch ein Desaster.

Mögliches Desaster für Sachsens Regierung

So kommen der Innenminister und die Leipziger Polizei jedenfalls nicht aus dem Schlamassel. Neben der hoffentlich schnellen Aufklärung bleibt die alles entscheidende Frage, warum Wöller die Öffentlichkeit nicht sofort im Dezember über das Ausmaß der polizeilichen Betrügereien in der Messestadt informiert hat. Nächste Gelegenheit dazu hat der Minister in der kommenden Woche. SPD und Grüne beantragten eine Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag. Dann ist Klartext gefragt. Fakt ist, dass die Leipziger Fahrrad-Affäre die seit gut sechs Monaten regierende schwarz-grün-rote Sachsen-Koalition zum ersten Mal in echte Turbulenzen stürzen könnte. Halbgare Pressekonferenzen an einem Freitagnachmittag können jedenfalls nicht zur politischen Beruhigung beitragen.

Von André Böhmer