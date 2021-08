Kommentar zur SPD-Doppelspitze: Experiment mit hehrem Anspruch

Dresden

Die neue Doppelspitze der SPD ist ein Experiment. Nicht, weil die Partei keine Erfahrung mit einem Führungsduo hat. Das dürfte das kleinste Problem sein. Wie das interne Machtgefüge austariert wird, ist die spannende Frage sei. Grüßtante und Grüßonkel sollen die beiden Parteichefs nämlich nicht sein.

Früher wäre darum klar gewesen: Mindestens eine oder einer aus dem Duo muss nach einem Ministeramt greifen. Wirtschaftsminister Martin Dulig oder Sozialministerin Petra Köpping wären ihr Amt los gewesen. Die sächsische SPD will es dieses Mal aber bewusst nicht so machen. Auf vielen Schultern soll sich die Verantwortung verteilen, versprach das Kandidatenduo Michel/Homann. Das ist ein ziemlich hehrer Anspruch. Auch weil man um die Reibungen der Vergangenheit weiß. Der amtierende Parteichef Dulig hat nicht immer als Teamspieler geglänzt. Auch Ministerin Köpping geizt nicht mit Selbstbewusstsein.

Im schlimmsten Fall wird die SPD in den nächsten Monaten und Jahren zu einer einzigen Gesprächstherapie, in der sich wechselseitig das Spitzenpersonal versichert, diesen oder jenen Konflikt gewiss nicht so gemeint zu haben. Im besten Fall wissen die SPD-Minister, dass demnächst andere den Takt vorgeben. Und dass vor der nächsten Landtagswahl vielleicht doch noch ein Ministerwechsel ansteht.

Von Kai Kollenberg